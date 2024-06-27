Экономическое бронирование

Однако сейчас в парламенте зарегистрирован законопроект № 11331, а вскоре за ним последовали два альтернативных законопроекта, № 11331-1 и № 11331-2. Эти законодательные предложения сосредоточены на изменениях, связанных с экономическим резервированием. В частности, два законопроекта предлагают положения, позволяющие ФОПам бронировать как себя, так и своих работников.

Читайте также Верит в Украину: Carlsberg открыл крафтовую пивоварню – какие отзывы получило пиво

В проекте №11331 предлагается, чтобы часть первую статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополнили пунктом о бронировании.

Обратите внимание! Условие – отсутствие задолженности по выплате зарплаты и по уплате общегосударственных и местных налогов, сборов и других обязательных платежей.

Новое положение предусматривает, что ФЛП или его наемные работники имеют право на бронирование, если месячный доход предпринимателя минимум втрое превышает размер сбора за бронирование военнообязанных, установленный Налоговым кодексом Украины. Это право зависит от подтверждения хозяйственной деятельности за предыдущий годовой отчетный период.

Учитывая, что подобный проект "экономического" бронирования обсуждается больше всего то, вероятно, что именно такая модель бронирования и будет одобрена, а не модель в которой за ориентир берется размер средней заработной платы на предприятии,

– сказал адвокат, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

Законопроект № 11331-2 вводит положения, позволяющие ФЛП бронировать себя или своих работников. Эти положения повторяют положения предыдущего законопроекта, требуя ежемесячного дохода, по меньшей мере, втрое большего, чем размер сбора за бронирование военнообязанных, установленный Налоговым кодексом. В частности, если плата за бронирование составляет 20 400 гривен., то доход ФЛП должен составлять не менее 61 200 гривен. в месяц, чтобы иметь право на бронирование.

Появление указанных законопроектов обусловлено объективной необходимостью обеспечения функционирования экономики Украины в военное время. Основная цель законопроектов - это создать возможность для добросовестных субъектов хозяйствования, которые выплачивают белые зарплаты и наполняют государственный бюджет, организовать нормальный рабочий процесс на предприятии,

– пояснил управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников.

Он добавил, что благодаря предложенным изменениям в законодательство Украины, могут быть созданы определенные гарантии, что квалифицированные работники, которые обеспечивают стабильную прибыль для предприятия, продолжат выполнение своих должностных обязанностей и в условиях военного положения это позволит предприятиям осуществлять стратегическое планирование своей деятельности и развиваться.