Кабмін спростив роботу будівельним компаніям: лише тим, які працюють на внутрішній ринок

З 1 січня 2023 року виробники будівельної продукції повинні складати декларацію, що передбачена регламентом ЄС та законом України про надання будівельної продукції на ринку. Проте, підприємства, які працюють винятково на внутрішньому ринку, зможуть ініціювати розроблення національних стандартів відповідно до власних потреб.

Так, уряд затвердив порядок застосування національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або ж не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку". Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

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Що передбачає постанова Кабміну

За словами Козловської, затверджений порядок встановлює умови та механізм надання на ринку будівельної продукції, яка призначена для внутрішнього ринку України та не виробляється у країнах-членах ЄС, а отже, європейські стандарти щодо такої продукції відсутні.

Запроваджений механізм дозволить забезпечити інтереси національних виробників будівельної продукції, які працюють винятково на внутрішньому ринку, і водночас дотримання необхідного рівня безпеки та якості такої продукції,

– пояснила посадовиця.

Нагадаємо, що із набуттям чинності 1 січня наступного року закону про надання будівельної продукції на ринку, виробник має складати декларацію, що повинна відображати показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками, згідно з відповідними регламентними специфікаціями, зокрема:

національними стандартами Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", які є ідентичними відповідним європейським стандартам;

європейськими документами з визначення прийнятності;

українськими національними документами з визначення прийнятності.

Так, постанова Кабміну дозволяє виробникам продукції винятково для внутрішнього ринку, розуміючи свої потреби, ініціювати розроблення необхідного національного стандарту та звернутися до технічного комітету стандартизації. Мінрегіон, своєю чергою, включатиме стандарт до загального переліку національних стандартів за зверненням виробника, технічного комітету стандартизації та інших зацікавлених сторін.

До слова, у міністерстві впевнені, що введення механізму сприятиме сталій роботі національних виробників на внутрішньому ринку, його насиченню будівельною продукцією, а також збереженню робочих місць та надходженням до місцевих бюджетів.