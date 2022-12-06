Так, правительство утвердило порядок применения национальных стандартов для строительной продукции, которая предоставляется на рынке и не охватывается или не полностью охватывается национальными стандартами для целей применения Закона Украины "О предоставлении строительной продукции на рынке". Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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Что предусматривает постановление Кабмина

По словам Козловской, утвержденный порядок устанавливает условия и механизм предоставления на рынке строительной продукции, которая предназначена для внутреннего рынка Украины и не производится в странах-членах ЕС, а значит, европейские стандарты в отношении такой продукции отсутствуют.

Введенный механизм позволит обеспечить интересы национальных производителей строительной продукции, работающих исключительно на внутреннем рынке, и одновременно соблюдение необходимого уровня безопасности и качества такой продукции,

– объяснила чиновник.

Напомним, что с вступлением в силу 1 января следующего года закона о предоставлении строительной продукции на рынке, производитель должен составлять декларацию, которая должна отражать показатели строительной продукции, связанные с ее существенными эксплуатационными характеристиками, согласно соответствующим регламентным спецификациям, в частности:

национальными стандартами Закона Украины "О предоставлении строительной продукции на рынке", которые идентичны соответствующим европейским стандартам;

европейскими документами по определению приемлемости;

украинскими национальными документами по определению приемлемости.

Так, постановление Кабмина позволяет производителям продукции исключительно для внутреннего рынка, понимая свои потребности, инициировать разработку необходимого национального стандарта и обратиться в технический комитет стандартизации. Минрегион, в свою очередь, будет включать стандарт в общий список национальных стандартов по обращению производителя, технического комитета стандартизации и других заинтересованных сторон.

В министерстве уверены, что введение механизма будет способствовать устойчивой работе национальных производителей на внутреннем рынке, его насыщению строительной продукцией, а также сохранению рабочих мест и поступлениям в местные бюджеты.

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