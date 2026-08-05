Росія вдарила по бізнесу Києва: що знищили росіяни та яку допомогу пообіцяв уряд

Російська атака пошкодила торговельні та логістичні об'єкти

У ніч проти 5 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Києву та Київській області, повідомляє BBC. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, ворог випустив 28 ракет та 115 ударних дронів.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Серед епіцентрів ударів опинилися Бровари, Бориспіль і Васильків. Попередньо повідомлялося про руйнування магазинів "Епіцентр" і "Новус", складів Rozetka та терміналів "Нової пошти".

Станом на ранок відомо про 17 загиблих та 44 поранених. На місцях влучань працюють понад 410 рятувальників ДСНС і більше 100 одиниць спеціальної техніки, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Кабмін пообіцяв підтримку постраждалим підприємствам

Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що під російським ударом опинилися підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси, які забезпечують роботу економіки та обслуговують мільйони українців.

"Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор", – зазначив глава уряду.

За його словами, відповідні доручення вже отримало Міністерство економіки. Очікується, що найближчим часом Кабмін разом із представниками бізнесу напрацює механізми підтримки компаній, які постраждали від російських атак, а також заходи для забезпечення безперебійної роботи логістики та торгівлі.

Корецький також підкреслив, що атаки на цивільні підприємства не мають жодної військової мети й є спробою завдати удару по українській економіці та повсякденному життю громадян.

До слова, росіяни завдали масованого удару по інфраструктурі "Епіцентру". Після нічної атаки компанія повідомила про критичні руйнування своєї виробничої та логістичної інфраструктури.