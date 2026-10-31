Кадровий голод диктує нові правила: кого українські компанії наймають у 2026 році

Український бізнес шукає способи впоратися з нестачею працівників. Підвищення зарплат уже не є єдиним рішенням. Роботодавці дедалі частіше розглядають кандидатів без досвіду, молодь, студентів, ветеранів і людей старшого віку.

Кого бізнес готовий наймати через дефіцит кадрів

Як розповіли 24 Каналу в OLX Робота, бізнесу варто переглядати підходи до найму та формувати комплексні пропозиції для кандидатів. Зокрема, інвестувати в навчання персоналу, покращувати умови праці та створювати інклюзивні команди.

Кадровий голод змушує роботодавців ширше дивитися на потенційних працівників. Замість пошуку лише досвідчених фахівців компанії можуть залучати людей, які потребують навчання або адаптації на новому робочому місці.

За результатами спільного дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації, у разі посилення кадрового дефіциту:

52% опитаних роботодавців готові наймати молодь непризовного віку - до 25 років;

48% розглядають залучення студентів через навчальні заклади;

36% готові наймати людей старшого віку;

32% планують залучати ветеранів.

А водночас 29% опитаних роботодавців розглядають скорочення або закриття бізнесу через посилення кадрового голоду.

Зазначимо! Ці результати показують, що компанії шукають працівників не лише серед кандидатів із традиційним для певної посади досвідом. Залучення студентів, молоді та людей старшого віку може розширити коло претендентів, а співпраця з навчальними закладами – допомогти готувати фахівців під потреби конкретного бізнесу.

Найм ветеранів: як змінюється ситуація в компаніях

Окремий напрям, який може допомогти бізнесу розширити кадровий резерв – працевлаштування ветеранів. Фахівці OLX Робота, повідомляють, що у 2024 році працівники зі статусом учасника бойових дій були у 17% опитаних компаній. У 2025 році цей показник зріс до 29%.

Відтак, це свідчить про збільшення частки компаній, які вже мають такий досвід працевлаштування. Водночас для ефективного залучення ветеранів роботодавцям важливо враховувати потреби адаптації, особливості повернення до цивільної роботи та можливість професійного перенавчання.

Важливо! Йдеться не лише про відкриття вакансій для ветеранів, а й про готовність компанії створити умови, за яких людина зможе повернутися до професійної діяльності.

Чому роботодавцям недостатньо просто підвищити зарплати

Фінансова мотивація залишається важливою, однак кандидати дедалі частіше звертають увагу й на інші умови. Для шукачів роботи значення мають можливість бронювання, гнучкий або гібридний формат зайнятості, умови праці та загальна стабільність компанії.

Тому роботодавцям варто переглядати не лише рівень оплати, а й усю пропозицію для працівника. Серед рішень, які можуть посилити конкурентоспроможність компанії на ринку праці:

навчання та розвиток персоналу;

покращення умов роботи;

гнучкіші формати зайнятості;

формування інклюзивних команд.

Зокрема, фахівці OLX Робота зазначають, що бізнес може співпрацювати з навчальними закладами, пропонувати студентам стажування та можливість першого працевлаштування, навчати нових працівників безпосередньо на робочому місці. Також варто розглядати кандидатів старшого віку, ветеранів і жінок для професій, у яких вони традиційно представлені менше.

Чи стає український ринок праці відкритішим до різних кандидатів

Зміни помітні й у вакансіях. У вересні 2026 року понад 40% оголошень на платформі в категорії "Робота" мали фільтр "Підходить кандидатам" хоча б з однієї соціально вразливої групи.

Якщо не враховувати категорію "Служба в силах оборони", частка таких оголошень становила 45%.

Зазначимо! Це показник того, що роботодавці дедалі частіше позначають вакансії як доступні для кандидатів із різних соціальних груп. Водночас сам факт наявності відповідного фільтра не означає, що всі ці люди вже працевлаштовані або що компанії мають окремі програми адаптації.

Такі дані свідчать про поступове розширення підходів до пошуку працівників. Для бізнесу це можливість не обмежуватися вузьким колом кандидатів, а для людей, які раніше могли не розглядати певні вакансії – отримати більше варіантів працевлаштування.

До слова, на ринок праці має вплив сезонність. Попит на деяких працівників зріс саме восени. Зокрема йдеться про сфери логістики, виробництва і роздрібної торгівлі. Відтак, найбільший попит на працівників робітничих спеціальностей, логістів та сфери доставки, а також торгівлі, будівництва і готельно-ресторанного бізнесу.