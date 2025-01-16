КамАЗ втратив першість на російському ринку вантажівок: кому поступились

Російський виробник вантажних автомобілів КамАЗ вперше втратив свою домінуючу позицію на внутрішньому ринку. Станом на кінець 2024 року китайська компанія Sitrak стала лідером продажів автомобілів у Росії.

КамАЗ втратили першість

При цьому за рік на ринку Росії продали 102 тисячі нових великотоннажних вантажівок (HCV). Це на 18,8% менше, ніж рік до цього. У цей сегмент входять вантажівки повною масою понад 16 тонн. Про динаміку продажів вантажівок на ринку країни-агресора, розповідає 24 Канал з посиланням на видання The Moscow Times.

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Статистика. Як свідчать дані аналітичного агентства "Автостат", на Sitrak припало 19% ринку, тобто п'ята частина ринку, ідеться про 19,4 одиниць. За нею йде КамАЗ – 17,3 тисячі – це 16,91% ринку і три китайські марки – Shacman – з показником 15,7 тисяч; FAW – 11,6 тисяч і Dongfeng – 8,3 тисяч.

Хто тепер у лідерах

Найбільший приріст продажей фіксують у виробника великотоннажних вантажівок Dongfeng (+99,8%) і Sany (+77,4%). Решта марок продемонстрували падіння. Найбільше воно у Foton ( - 56,8%). У Sitrak продажі впали на 18,5%, а у КамАЗа – на 33,1% (майже на 11 тис.).

"Китайські виробники почали стрімко витісняти КамАЗ із російського ринку після початку війни в Україні", – зазначило видання.

Якими були продажі до падіння

Так, ще на початку 2022 року на автоконцерн припадало приблизно 40% продажів нових вантажівок у країні, але тепер його частка скоротилася більш ніж удвічі. Ба більше, як зауважили аналітики, ситуацію не вдалось покращити і після того, як КамАЗ вийшов з російського ринку іноземних конкурентів з Європи.

Натомість комерційні замовники стали частіше вибирати "китайців", оскільки вони на 1,5 – 2 мільйонів рублів дешевші.

А ось на другій сходинці – "китайці", які є більш легкими в управлінні копіями європейських автомобілів, на відміну від КамАЗа.