КамАЗы потеряли первенство

При этом за год на рынке России продали 102 тысячи новых крупнотоннажных грузовиков (HCV). Это на 18,8% меньше, чем годом ранее. В этот сегмент входят грузовики полной массой свыше 16 тонн. О динамике продаж грузовиков на рынке страны-агрессора, рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание The Moscow Times.

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Статистика. Как свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат", на Sitrak пришлось 19% рынка, то есть пятая часть рынка, речь идет о 19,4 единиц. За ней следует КамАЗ – 17,3 тысячи – это 16,91% рынка и три китайские марки – Shacman – с показателем 15,7 тысяч; FAW – 11,6 тысяч и Dongfeng – 8,3 тысяч.

Кто теперь в лидерах

Наибольший прирост продаж фиксируют у производителя крупнотоннажных грузовиков Dongfeng (+99,8%) и Sany (+77,4%). Остальные марки продемонстрировали падение. Наибольшее оно у Foton (- 56,8%). У Sitrak продажи упали на 18,5%, а у КамАЗа – на 33,1% (почти на 11 тыс.).

"Китайские производители начали стремительно вытеснять КамАЗ с российского рынка после начала войны в Украине", – отметило издание.

Какими были продажи до падения

Так, еще в начале 2022 года на автоконцерн приходилось примерно 40% продаж новых грузовиков в стране, но теперь его доля сократилась более чем вдвое. Более того, как отметили аналитики, ситуацию не удалось улучшить и после того, как КамАЗ вышел с российского рынка иностранных конкурентов из Европы.

Зато коммерческие заказчики стали чаще выбирать "китайцев", поскольку они на 1,5 – 2 миллионов рублей дешевле.

А вот на второй строчке – "китайцы", которые являются более легкими в управлении копиями европейских автомобилей, в отличие от КамАЗа.