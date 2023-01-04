Капіталізація SpaceX зросла до 137 мільярдів доларів

Нещодавно компанії Ілона Маска SpaceX вдалось залучити суттєву інвестицію від Andreessen Horowitz. В результаті цього капіталізації компанії зросла до 137 мільярдів доларів.

Залучення інвестицій у SpaceX

Нещодавно SpaceX вдалося залучити 750 мільйонів доларів інвестицій від компанії Andreessen Horowitz. Це підіймає величину капіталізації компанії мільярдера Ілона Маска до 137 мільярдів доларів.

Читайте також SpaceX вивели на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, створений українськими науковцями

У 2022 році SpaceX вдалося залучити 2 мільярдів капіталу. Станом на травень 2022 року капіталізація компанії оцінювалася в 127 мільярдів доларів.

Активність SpaceX у 2022 році

Компанія SpaceX формально є приватною, а тому не потребує відкритої публікації фінансової звітності. Тож судити про стан справ у бізнесі мільярдера Маска можна лише за непрямими показниками. Однак наприкінці 2022 року, у грудня, з'явилися чутки про наміри SpaceX продати частину своїх акцій стороннім інвесторам за ціною 77 доларів за штуку.

Нагадаємо, що компанія SpaceX брала участь в угоді з викупу акцій Twitter у жовтні торік. Загалом активність компанії у 2022 році була неоднозначною. З одного боку, вона досягла багатьох важливих етапів свого перспективного плану, але була змушена затримати запуск космічного апарату Starship, який братиме участь у наступній місячній місії NASA.

Програма Falcon дозволила SpaceX торік здійснити понад 60 пусків багаторазових ракет. Представники керівництва компанії запевнили NASA, що покупка Twitter Ілоном Маском не вплине на його здатність ефективно керувати SpaceX та забезпечувати урядову агенцію необхідними послугами за наявними контрактами.