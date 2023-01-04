Привлечение инвестиций в SpaceX

Недавно SpaceX удалось привлечь 750 миллионов долларов инвестиций от компании Andreessen Horowitz. Это поднимает величину капитализации компании миллиардера Илона Маска до 137 миллиардов долларов.

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В 2022 году SpaceX удалось привлечь 2 миллиарда капитала. По состоянию на май 2022 год капитализация компании оценивалась в 127 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Компания SpaceX формально является частной, а потому не нуждается в открытой публикации финансовой отчетности. Так что судить о положении дел в бизнесе миллиардера Маска можно только по косвенным показателям. Однако в конце 2022 года в декабре появились слухи о намерениях SpaceX продать часть своих акций сторонним инвесторам по цене 77 долларов за штуку.

Активность SpaceX в 2022 году

Напомним, что компания SpaceX участвовала в сделке по выкупу акций Twitter в октябре прошлого года. В целом, активность компании в 2022 году была неоднозначной. С одной стороны она достигла многих важных этапов своего перспективного плана, но была вынуждена задержать запуск космического аппарата Starship, который будет участвовать в следующей месячной миссии NASA.

Программа Falcon позволила SpaceX в прошлом году совершить более 60 пусков многоразовых ракет. Представители руководства компании заверили NASA, что покупка Twitter Илоном Маском не повлияет на его способность эффективно управлять SpaceX и обеспечивать правительственное агентство необходимыми услугами по имеющимся контрактам.