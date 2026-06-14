Чи можна витрачати гроші з ФОП-рахунку на власні потреби – що кажуть експерти

Раніше податківці наголошували, що ФОП може використовувати кошти з бізнес-рахунку на власний розсуд після сплати всіх податків і зборів. Таку позицію обґрунтовували статтею 44 Господарського кодексу України, яка гарантувала підприємцям право вільно розпоряджатися прибутком.

Як можна витрачати гроші ФОПа

Однак торік цей законодавчий акт втратив чинність. Чи змінилися правила опісля – розібралися спеціалісти Factor Academy.

Дивіться також Які надходження ФОПа не потрібно декларувати як дохід

Наразі Податковий кодекс не встановлює обмежень щодо використання підприємцем коштів, отриманих від господарської діяльності, отже витрачати їх на власні потреби можна.

Водночас головним обов'язком залишаються своєчасні нарахування, декларування та сплата податків.

ФОП може знімати на особисті потреби скільки завгодно коштів. Нюанс лише в тому, якщо в нього є податковий борг, то цей борг слід погасити першочергово,

– наголосили експерти.

Окрім того, вони звернули увагу на інший важливий нюанс. Окремі операції теоретично можуть викликати додаткові запитання з боку органів контролю, як-от оплата на користь фізичної особи або іншого ФОПа. Уникнути таких ризиків можна у два способи:

зняти готівку для подальшого використання;

або перерахувати гроші на власну картку (не ФОП-рахунок).

Чи справді існує ризик при переказі коштів іншому ФОПу

Раніше податковий консультант Михайло Смокович пояснював, що при розрахунку карткою платником виступає фізична особа – власник рахунку, а не підприємець як суб'єкт господарювання.

Тому така операція не вважається взаємодією між двома ФОПами, і визначити її як підприємницьку з боку платника фактично неможливо.

Також експерт розвінчав міф про обов'язкову подачу 4ДФ. Податківці й справді надають таку рекомендацію, але вимоги немає в законодавстві, що раніше підтвердив навіть Верховний суд.