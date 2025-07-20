Не лише через невпевненість: чому жінки в Україні не говорять про підвищення

Маже половині українських жінок для професійної реалізації зараз бракує миру. Однак є багато не таких очевидних факторів, які змушують українок мовчати про підвищення.

Чому жінки рідше просять про підвищення?

За даними опитування Пульс жіночого самопочуття, близько 40% українських жінок наразі не можуть досягти кар'єрних висот через відсутність економічної стабільності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gradus Research.

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Втім респондентки зізналися, що часто не просять про підвищення на роботі й через особистісні чинники:

35% опитаних бракує впевненості в собі;

30% українок пожалілись на недостатню сміливість та рішучість;

20% жінок відзначили брак необхідних знань;

17% респонденток не вистачає мережі контактів і зв'язків;

15% не отримують достатньої інформації про можливості.

Важливо! Як продемонструвало опитування, більшість українок (близько 84%) вважають, що мають помірний або високий потенціал для професійного зростання. Втім жінкам складно поєднувати роботу та сім'ю, і це вони вважають найбільшою перешкодою на шляху до кар'єрних висот.

Що є перешкоди для жінок у професії?

Близько 20% українок, як говориться у дослідженні, вже працювали або й зараз працюють у професіях, які вважалися "чоловічими". Мова йде про сферу ІТ, технічні напрямки, B2B-сектор тощо.

Приблизно 76% респонденток все ж не ніколи працювали у традиційно "чоловічих" професіях.

Проте більшість із них готові спробувати свої сили у цих напрямках, якщо виникне необхідність через дефіцит робочої сили.

Разом з тим жінкам, які хочуть перекваліфікуватися, доводиться боротися з емоційними бар'єрами та браком підтримки:

51% респонденток віком 18-24 роки вказали на дискримінацію;

41% – на страх осуду;

ще 41% жінок – на суспільні упередження.

Варто знати! Є й сприятливі фактори для перекваліфікації українських жінок. Серед них респондентки назвали безкоштовні курси та підтримку роботодавців.