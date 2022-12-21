Nespresso, яка раніше належала швейцарській Nestle, закриє фірмові магазини у Росії

Бренд Nespresso закриє фірмові магазини у Росії. У травні свій кавовий підрозділ у країні-агресорці швейцарська Nestle начебто продала сербському підприємцю, проте офіційного підтвердження угоди не було.

Тепер флагманський двоповерховий магазин виробника кавомашин та кавових капсул у Москві нібито уже зачинено. Про це повідомляють консультанти компанії російським ЗМІ, передає Бізнес 24.

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Nestle й далі частково присутня на російському ринку

У березні 2022 року Nestle заявляла, що виходить з Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, проте продовжить постачати "життєво важливі" товари власних брендів у країну-агресорку.

Разом з Nestle з російського ринку начебто пішов і дочірній підрозділ швейцарської компанії Nespresso, припинивши поставки кавових машин та капсул до них під власним брендом. Крім того, була призупинена робота фірмових магазинів, застосунків та сайту бізнесу корпорації у країні-агресорці.

У травні росЗМІ писали про передачу кавового бізнесу сербському підприємцю Мирославу Станковичу, а саме його компанії SF1 Group, яка займається розвитком Nespresso у країнах Балканського півострову за франшизою. Проте, офіційно цю інформацію у Nestle не підтверджували. Експерти припускали, що сербський бізнесмен став посередником швейцарської компанії для продовження постачання продукції Nespresso у Росію.

За даними російських джерел на ринку нерухомості, нині Nespresso веде перемовини з власниками приміщень щодо умов виходу із договорів оренди. Флагманський магазин бренду Nespresso на вулиці Большая Дмітровка у столиці країни-агресорки начебто уже зачинено.