Теперь флагманский двухэтажный магазин производителя кофемашин и кофейных капсул в Москве уже якобы закрыт. Об этом сообщают консультанты компании российским СМИ, передает Бизнес 24.

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Nestle и дальше частично присутствует на российском рынке

В марте 2022 года Nestle заявляла, что выходит из России на фоне полномасштабного вторжения в Украину, однако продолжит поставлять "жизненно важные" товары собственных брендов в страну-агрессора.

Вместе с Nestle с российского рынка якобы ушло и дочернее подразделение швейцарской компании Nespresso, прекратив поставки кофемашины и капсул к ним под собственным брендом. Кроме того, была приостановлена работа фирменных магазинов, приложений и сайта бизнеса корпорации в стране-агрессоре.

В мае росСМИ писали о передаче кофейного бизнеса сербскому предпринимателю Мирославу Станковичу, а именно его компании SF1 Group, занимающейся развитием Nespresso в странах Балканского полуострова по франшизе. Однако официально эту информацию в Nestle не подтверждали. Эксперты предполагали, что сербский бизнесмен стал посредником швейцарской компании для того, чтобы возобновить поставки продукции Nespresso в Россию.

По данным российских источников на рынке недвижимости, в настоящее время Nespresso ведет переговоры с владельцами помещений касательно условий выхода из договоров аренды. Флагманский магазин бренда Nespresso на улице Большая Дмитровка в столице страны-агрессора якобы уже закрыт.