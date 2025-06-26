Завод Медведчука у Львові готують до продажу – у скільки оцінили цегельного гіганта

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело виїзну перевірку арештованого цегельного заводу "Керамбуд", що спеціалізується на виробництві будівельної цегли.

Керамбуд готують до продажу

Про це повідомили в агентстві, передає 24 Канал. Підприємство, що раніше належало колишньому народному депутату Віктору Медведчуку, є одним із провідних виробників цегли в західній Україні.

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За даними незалежної оцінки, ринкова вартість активу становить 246,2 мільйони гривень.

Що відомо про Керамбуд

Завод у Львові оснащений сучасним автоматизованим німецьким обладнанням і здатен випускати до 4 мільйонів одиниць цегли щомісяця.

"Керамбуд" готують до продажу / Фото АРМА

АРМА оцінила та перевірила завод

Під час інспекції АРМА не виявила порушень у використанні заводу. Це контрастує з ситуацією на іншому активі, що також належав Медведчуку та Тарасу Козаку – заводі "Бетонбуд", де нещодавно зафіксували факти незаконної експлуатації майна і спецтехніки.

Наразі агентство проводить ринкові консультації з метою знайти управителя для "Керамбуду". Після завершення цього етапу актив планується виставити на відкритий продаж через систему Prozorro.Продажі.