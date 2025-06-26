Керамбуд готовят к продаже
Об этом сообщили в агентстве, передает 24 Канал. Предприятие, ранее принадлежавшее бывшему народному депутату Виктору Медведчуку, является одним из ведущих производителей кирпича в западной Украине.
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По данным независимой оценки, рыночная стоимость актива составляет 246,2 миллиона гривен.
Что известно о Керамбуде
Завод во Львове оснащен современным автоматизированным немецким оборудованием и способен выпускать до 4 миллионов единиц кирпича ежемесячно.
"Керамбуд" готовят к продаже / Фото АРМА
АРМА оценила и проверила завод
Во время инспекции АРМА не обнаружила нарушений в использовании завода. Это контрастирует с ситуацией на другом активе, который также принадлежал Медведчуку и Тарасу Козаку – заводе "Бетонбуд", где недавно зафиксировали факты незаконной эксплуатации имущества и спецтехники.
Сейчас агентство проводит рыночные консультации с целью найти управляющего для "Керамбуда". После завершения этого этапа актив планируется выставить на открытую продажу через систему Prozorro.Продажи.