АРМА шукає управителя для цегельного гіганта на Львівщині, який раніше контролював Медведчук
- АРМА оголосило про консультації для управління "Керамбуд", великим цегельним заводом на Львівщині, який раніше контролював Медведчук.
- Підприємство має автоматизоване виробництво з потужністю 3-4 мільйони цеглин на місяць та перебуває під арештом.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок процедури попередніх ринкових консультацій щодо управління ТОВ "Керамбуд". Підприємство є одним із найбільших виробників цегли на заході України, що розташоване у Львівській області.
Підприємство перебуває під арештом
Про це ідеться у повідомленні АРМА, передає 24 Канал. Відомство проводить попередні ринкові консультації.
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Варто знати. Підприємство передане в управління агентства за рішенням суду разом з іншим майном, пов’язаним із рідними братами колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Мета консультацій – зібрати пропозиції для формування ефективної моделі управління активом, зокрема:
- визначення оптимальних фінансових показників;
- залучення потенційних інвесторів та управителів;
- забезпечення прозорості майбутнього конкурсу з передачі активу в управління.
Після завершення консультацій АРМА планує провести відкритий конкурс у системі Prozorro.
У якому стані "Керамбуд"
Як зазначають у Нацагентстві, "Керамбуд" має повністю автоматизовану виробничу лінію, оснащену сучасним німецьким обладнанням. Потужність підприємства становить від 3 до 4 мільйонів цеглин щомісяця.
"Керамбуд" розташований на Львівщині / Фото АРМА
До слова, раніше АРМА повідомило про конкурс на відбір управителя трьох квартир, будинків і земельної ділянки, якими раніше володіла компанія дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.