Керівника Samsung хочуть запроторити за ґрати: в яких маніпуляціях його звинувачують

У Південній Кореї розгорівся гучний скандал через керівника компанії Samsung. Він так хотів забезпечити прибуток компанії, що вдався до фінансових маніпуляцій.

Маніпуляції фінансовою звітністю Samsung

Прокурори Південної Кореї просять суд ув'язнити керівника Samsung Джея Й. Лі строком на 5 років. Вони вважають, що той здійснював бухгалтерське шахрайство та маніпулював цінами на акції.

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Зокрема, їхню увагу привернуло злиття "дочок" гіганта, Samsung C&T і Cheil Industries, вартість якого у 2015 році склала 8 мільярдів доларів. Завдяки цьому Samsung отримав чималий прибуток завдяки грошам міноритарних інвесторів.

Сам Лі та його колеги навідріз відмовляються визнавати провину та заперечують наявність будь-яких махінацій. На думку керівника компанії, усі бухгалтерські процеси цілком відповідали нормальній управлінській діяльності.

Лі чекає вироку, адже від нього залежить і майбутнє Samsung Electronics та її "дочок". Якщо його виправдають, то в нього буде значно більше простору, аби приймати важливі стратегічні рішення, особливо ті, які стосуються злиття та поглинань,

– повідомляють джерела.

Судовий процес проти Лі триває вже 3 роки. Зараз триває слухання, яке є останнім перед винесенням рішення, яке очікують оголосити вже у найближчі місяці.