Манипуляции финансовой отчетностью Samsung

Прокуроры Южной Кореи просят суд заключить в тюрьму руководителя Samsung Джея Й. Ли сроком на 5 лет. Они считают, что тот совершал бухгалтерское мошенничество и манипулировал ценами на акции.

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В частности, их внимание привлекло слияние дочерей гиганта, Samsung C&T и Cheil Industries, стоимость которого в 2015 году составила 8 миллиардов долларов. Благодаря этому Samsung получил немалую прибыль благодаря деньгам миноритарных инвесторов.

Сам Ли и его коллеги наотрез отказываются признавать вину и отрицают наличие каких-либо махинаций. По мнению руководителя компании, все бухгалтерские процессы полностью соответствовали нормальной управленческой деятельности.

Ли ждет приговора, ведь от него зависит и будущее Samsung Electronics и ее "дочерей". Если его оправдают, то у него будет гораздо больше пространства, чтобы принимать важные стратегические решения, особенно те, которые касаются слияний и поглощений,

– сообщают источники.

Судебный процесс против Ли длится уже три года. Сейчас идет слушание, что является последним перед вынесением решения, которое ожидают объявить уже в ближайшие месяцы.