Маніпуляції фінансовою звітністю Samsung

Прокурори Південної Кореї просять суд ув'язнити керівника Samsung Джея Й. Лі строком на 5 років. Вони вважають, що той здійснював бухгалтерське шахрайство та маніпулював цінами на акції.

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Зокрема, їхню увагу привернуло злиття "дочок" гіганта, Samsung C&T і Cheil Industries, вартість якого у 2015 році склала 8 мільярдів доларів. Завдяки цьому Samsung отримав чималий прибуток завдяки грошам міноритарних інвесторів.

Сам Лі та його колеги навідріз відмовляються визнавати провину та заперечують наявність будь-яких махінацій. На думку керівника компанії, усі бухгалтерські процеси цілком відповідали нормальній управлінській діяльності.

Лі чекає вироку, адже від нього залежить і майбутнє Samsung Electronics та її "дочок". Якщо його виправдають, то в нього буде значно більше простору, аби приймати важливі стратегічні рішення, особливо ті, які стосуються злиття та поглинань,

– повідомляють джерела.

Судовий процес проти Лі триває вже 3 роки. Зараз триває слухання, яке є останнім перед винесенням рішення, яке очікують оголосити вже у найближчі місяці.