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16 червня, 16:02
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Monobank повертає 1% кешбеку бізнесу за зарплати на свої картки

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Монобанк запустив програму винагород для бізнесу з 1% кешбеку за перекази на картки працівників, включаючи зарплати та інші види виплат.
  • Програму вже використовують понад 530 компаній, що обслуговують 94 тисяч отримувачів, з перевагами безкоштовного обслуговування та цілодобової доступності.

Монобанк запустив нову програму винагород для бізнесу. Компанії зможуть отримувати 1% від суми всіх переказів на картки працівників.

Гроші за виплати

Ба більше, ідеться не лише про зарплати, а й про інші види виплат, як от лікарняні, стипендії, відпускні, відрядні, гіг-виплати та навіть грошове забезпечення. Деталі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, інформує 24 Канал.

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За словами Гороховського, програма вже працює, нею користуються понад 530 компаній, а загальна кількість отримувачів виплат через Монобанк сягнула 94 тисяч людей.

Серед основних переваг сервісу:

  • перекази доступні цілодобово – 24/7/365, включно з вихідними та святами;
  • кошти надходять на картку впродовж кількох хвилин;
  • підписання відомостей відбувається дистанційно – через застосунок або вебкабінет;
  • рахунок для юридичної особи відкривається онлайн, без походів до відділень;
  • комісія за розрахунково-касове обслуговування – 0%;
  • випуск і обслуговування карток – безкоштовні.

Гороховський також зазначив, що у Монобанку також звернулися до розпорядників бюджетних коштів із пропозицією оптимізувати виплати через нову систему, яка може зекономити ресурси держави.