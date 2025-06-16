Monobank повертає 1% кешбеку бізнесу за зарплати на свої картки

Монобанк запустив нову програму винагород для бізнесу. Компанії зможуть отримувати 1% від суми всіх переказів на картки працівників.

Гроші за виплати

Ба більше, ідеться не лише про зарплати, а й про інші види виплат, як от лікарняні, стипендії, відпускні, відрядні, гіг-виплати та навіть грошове забезпечення. Деталі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, інформує 24 Канал.

Дивіться також Комплексна послуга е-Підприємець у Дії має опцію відкриття рахунку в Райффайзен Банку

За словами Гороховського, програма вже працює, нею користуються понад 530 компаній, а загальна кількість отримувачів виплат через Монобанк сягнула 94 тисяч людей.

Серед основних переваг сервісу:

перекази доступні цілодобово – 24/7/365, включно з вихідними та святами;

кошти надходять на картку впродовж кількох хвилин;

підписання відомостей відбувається дистанційно – через застосунок або вебкабінет;

рахунок для юридичної особи відкривається онлайн, без походів до відділень;

комісія за розрахунково-касове обслуговування – 0%;

випуск і обслуговування карток – безкоштовні.

Гороховський також зазначив, що у Монобанку також звернулися до розпорядників бюджетних коштів із пропозицією оптимізувати виплати через нову систему, яка може зекономити ресурси держави.