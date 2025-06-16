Тобто можна зареєструвати свій бізнес і стати клієнтом Райффайзен Банку одночасно, без зайвих дзвінків і черг — усе в одній послузі, у зручний час і без паперових формальностей, інформує 24 Канал.

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Ви можете, перебуваючи в безпечному місці, в будь-який час зареєструвати свій бізнес і відкрити рахунок у банку. Абсолютно дистанційно, онлайн, без заповнення купи паперів, без витрачання часу, який би ви могли приділити своєму розвитку і своєму бізнесу,

– зазначила Ярослава Конченко, представниця Райффайзен Банку.

Райффайзен Банк стабільно розширює можливості для українського малого та середнього бізнесу. Інтеграція банку в сервіс е-Підприємець у Дії – це ще один крок, що робить старт власної справи для підприємців доступнішою.

"Диджиталізація увійшла в життя людей, в політику країни, і ми як банк не є виключенням. На сьогодні клієнт може відкрити поточний рахунок, не виходячи з дому, а також може зареєструватися в Raiffeisen Business Online. Усі наші депозитні продукти для малого і середнього бізнесу – диджиталізовані. Понад 90% клієнтів, які користуються, користуються ними дистанційно", – додала Олена Шпирка, керівниця з питань розвитку сегмента клієнтів бізнес-банкінгу Райффайзен Банку.

Що стосується кредитування, то для клієнтів Райффайзен Банку доступні три кредитні продукти – овердрафт, кредит для розвитку бізнесу та кредитна карта для ФОПа.

Ми поруч з українським бізнесом, ми створюємо рішення, які дозволяють розвиватись та зростати, адже успіх наших клієнтів – це наш успіх,

– зауважила Олена Шпирка.

З лютого 2022 року, Райффайзен Банк ні на день не зупинив кредитування своїх бізнес-клієнтів. Також він активно інвестує в проєкти соціальної відповідальності, підтримує малий та середній бізнеси, жіноче підприємництво, ветеранські бізнеси та допомагає забезпечувати енергонезалежність українського бізнесу.

Вагома інтеграція Райфайзен Банку у сервіс е-Підприємець у Дії: дивіться відео

АТ "Райффайзен Банк" внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. за №94, з записом про право на здійснення банківської діяльності за №10 та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999 р., свідоцтво учасника Фонду №112 від 15.07.2021 р. Умови надання послуги згідно з правилами банку. Деталі на raiffeisen.ua.