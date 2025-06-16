То есть можно зарегистрировать свой бизнес и стать клиентом Райффайзен Банка одновременно, без лишних звонков и очередей - все в одной услуге, в удобное время и без бумажных формальностей, информирует 24 Канал.

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Вы можете, находясь в безопасном месте, в любое время зарегистрировать свой бизнес и открыть счет в банке. Абсолютно дистанционно, онлайн, без заполнения кучи бумаг, без траты времени, которое бы вы могли уделить своему развитию и своему бизнесу,

– отметила Ярослава Конченко, представитель Райффайзен Банка.

Райффайзен Банк стабильно расширяет возможности для украинского малого и среднего бизнеса. Интеграция банка в сервис е-Предприниматель в Дии – это еще один шаг, что делает старт собственного дела для предпринимателей доступнее.

"Диджитализация вошла в жизнь людей, в политику страны, и мы как банк не является исключением. На сегодня клиент может открыть текущий счет, не выходя из дома, а также может зарегистрироваться в Raiffeisen Business Online. Все наши депозитные продукты для малого и среднего бизнеса – диджитализированы. Более 90% клиентов, которые пользуются, пользуются ими дистанционно", – добавила Елена Шпирка, руководитель по вопросам развития сегмента клиентов бизнес-банкинга Райффайзен Банка.

Что касается кредитования, то для клиентов Райффайзен Банка доступны три кредитных продукта – овердрафт, кредит для развития бизнеса и кредитная карта для ФЛП.

Мы рядом с украинским бизнесом, мы создаем решения, которые позволяют развиваться и расти, ведь успех наших клиентов – это наш успех,

– отметила Елена Шпирка.

С февраля 2022 года, Райффайзен Банк ни на день не остановил кредитование своих бизнес-клиентов. Также он активно инвестирует в проекты социальной ответственности, поддерживает малый и средний бизнес, женское предпринимательство, ветеранские бизнесы и помогает обеспечивать энергонезависимость украинского бизнеса.

Весомая интеграция Райфайзен Банка в сервис е-Предприниматель в Дии: смотрите видео

АО "Райффайзен Банк" внесен в Государственный реестр банков 27.03.1992г. под №94, с записью о праве на осуществление банковской деятельности под №10 и является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 02.09.1999 г., свидетельство участника Фонда №112 от 15.07.2021 г. Условия предоставления услуги согласно правилам банка. Детали на raiffeisen.ua.