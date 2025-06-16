Деньги за выплаты

Более того, речь идет не только о зарплатах, но и о других видах выплат, таких как больничные, стипендии, отпускные, сдельные, гиг-выплаты и даже денежное обеспечение. Детали сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, информирует 24 Канал.

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По словам Гороховского, программа уже работает, ею пользуются более 530 компаний, а общее количество получателей выплат через Монобанк достигло 94 тысяч человек.

Среди основных преимуществ сервиса:

переводы доступны круглосуточно – 24/7/365, включая выходные и праздники;

средства поступают на карту в течение нескольких минут;

подписание сведений происходит дистанционно – через приложение или вебкабинет;

счет для юридического лица открывается онлайн, без походов в отделения;

комиссия за расчетно-кассовое обслуживание – 0%;

выпуск и обслуживание карт – бесплатные.

Гороховский также отметил, что в Монобанке также обратились к распорядителям бюджетных средств с предложением оптимизировать выплаты через новую систему, которая может сэкономить ресурсы государства.