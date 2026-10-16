KFC відмовляється від Pepsi після 40 років співпраці й обирає конкурента

Американська мережа швидкого харчування KFC змінює постачальника газованих напоїв і укладає угоду з Coca-Cola. Для PepsiCo це означає втрату давнього партнера.

KFC обрала Coca-Cola замість Pepsi: що це означає

KFC підписала угоду з Coca-Cola, яка постачатиме напої до ресторанів мережі у США, пише Reuters.

Нові напої з'являться в американських ресторанах KFC до весни 2027 року. У США працюють 3 718 ресторанів KFC, тож втрата такого партнера може стати відчутним ударом для PepsiCo:

Бізнес PepsiCo стикається з труднощами через високі ціни та зміну споживчих уподобань на користь здоровіших продуктів.

Додаткове занепокоєння викликають витрати й прибутковість компанії. Раніше цього місяця генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявив, що відновлення зростання та маржі потребує більше часу, ніж очікувалося.

На ситуацію також звертає увагу інвестор-активіст Elliott Investment Management. Минулого року він повідомив про частку в PepsiCo та закликав компанію продати неефективні активи й поліпшити результати в Північній Америці.

Чому KFC і PepsiCo співпрацювали десятиліттями

Партнерство почалося після того, як PepsiCo придбала KFC, намагаючись розширити бізнес у сфері харчових продуктів і снеків. У 1997 році компанія відокремила ресторанний бізнес, однак продовжила постачати напої для KFC та інших мереж материнської компанії Yum Brands.

Водночас співпраця між компаніями не припиняється повністю. За словами речника PepsiCo, Yum Brands і PepsiCo нещодавно поновили угоди щодо Taco Bell і KFC International. Контракт із Taco Bell укладений на 10 років.

PepsiCo також продовжує співпрацювати з іншими мережами. Зокрема, її партнерами є:

Subway; Jersey Mike's Subs; Pizza Hut.

Остання перейшла від Coca-Cola до PepsiCo у 2011 році, а цього року вийшла зі складу Yum Brands.

Скільки українці витрачають на McDonald’s і KFC?

Українці продовжують активно витрачати гроші у кафе, ресторанах і сервісах доставки. Лідери серед фастфуду – McDonald’s та KFC. Такі дані показує оновлений сервіс "Дашборд" від monobank.

За кількістю операцій у категорії "Ресторани та кафе" на першому місці McDonald’s, далі йдуть сервіси доставки Glovo і Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino’s Pizza та інші.

Щодо оборотів з початку 2025 року:

McDonald’s – 4,52 мільярда гривень

Glovo – 3,06 мільярда гривень

Bolt Food – 735 мільйонів гривень

KFC – 598 мільйонів гривень

Пузата Хата – 501 мільйон гривень

Lviv Croissants – 294 мільйони гривень

Osama Sushi – 158 мільйонів гривень

Domino’s Pizza – 83 мільйони гривень

Коли McDonald’s і KFC розташовані поруч, споживачі отримують можливість порівняти їхні пропозиції та обрати те, що їм більше до вподоби. Це збільшує потік клієнтів для обох брендів.