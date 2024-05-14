23% нових ФОПів припинили свою роботу у 2024 році

Близько 31 тисяч ФОПів припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. З них найбільше зарилося у у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині.

Скільки ФОП закрилося у 2024 році

Майже 31 тисяча ФОПів припинили своє існування у І кварталі 2024 року. Попри це темпи відкриття нових бізнесів у двічі більші – понад 74 тисячі за аналогійний період цього року.

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Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сферах:

роздрібної торгівлі – 34,9%;

комп’ютерного програмування – 10,1%;

оптової торгівлі — 6,2%.

Де закриваються ФОПи

До трійки лідерів за закритими ФОПами увійшли:

у Києві — понад 3,8 тисячі або 12,4%;

Харківщина — майже 2,4 тисячі або 7,7%;

Дніпропетровщина – майже 2,4 тисячі або 7,7%.

Далі за рейтингом йдуть Одещина та Львівщина — 7,7% та 6,8% відповідно.

У яких випадках ФОПи звільняються від використання РРО

Торгівля продукцією власного виробництва (окрім деяких технічно складних і медичних товарів, ювелірних виробів) підприємствами, установами та організаціями, які не належать до сфери торгівлі або громадського харчування, здійснюючи розрахунки через каси з оформленням касових документів. Деякі банківські операції. Продаж проїзних та перевізних документів на далекомагістральному та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових документів, а також продаж білетів на автомобільному транспорті із видачею друкованих документів, квитків на державні лотереї через системи з контролем у режимі реального часу та квитків на культурно-спортивні заходи. Підприємці, які є платниками єдиного податку та не обов'язково повинні застосовувати РРО або програмні реєстратори, згідно із Податковим кодексом України. Торгівля продуктами харчування та промисловими товарами на ринках фізичними особами, виключаючи товари, що потребують гарантійного обслуговування, лікарські засоби, ювелірні вироби, інші товари з дорогоцінних металів та каміння. Продаж преси, журналів, інших друкованих видань, а також поштових знаків у кіосках, з лотків та розноскою, за умови, що така продукція становить більше ніж 50% загального обороту, і при відсутності продажу підакцизних товарів. Продаж молока, води, квасу, олії, живої риби безпосередньо з транспортних засобів (автоцистерн, бочок) та надання харчових послуг у їдальнях і буфетах освітніх закладів під час навчального процесу. У місцях, де розрахунки здійснюються виключно безготівково або там, де готівкові розрахунки взагалі не проводяться, таких як склади, оптова торгівля. Під час виконання платежів за послуги через дистанційні банківські системи обслуговування та сервіси переказу коштів, де фізичне використання РРО не потрібне.

Понад 23% ФОПів, які були створені торік, припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі бізнесів.