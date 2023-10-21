Китай продав Росії дронів і військового спорядження вже на понад 12 мільйонів доларів

Китай продає російським військовим продукцію подвійного призначення, стрілецьку зброю, дрони, навігаційне обладнання та захисне спорядження. Вже було продано приладдя на понад 12 мільйонів доларів.

Таким чином, Китай дав змогу Росії регулярно отримувати дрони для підтримки війни проти України. З березня 2022-го до 2023 року китайські фірми експортували до країни-агресорки БПЛА та їх компонентів на суму понад 12 мільйонів доларів.

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Китай продає Росії дрони і військове спорядження

Як йдеться у звіті Пентагону, від початку широкомасштабної війни приватні і державні компанії з Китаю продали Росії БПЛА і військового спорядження на понад 12 мільйонів доларів.

Зокрема, Китай також постачав Росії стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

У Пентагоні зазначили, що великий і нерегульований ринок комерційних дронів у Китаї дозволив країні-агресорці регулярно закуповувати невеликі дрони і БпЛА подвійного призначення.

США запровадили санкції проти 3 китайських компаній

Також відомо, що США запровадили санкції проти трьох компаній, причетних до поширення зброї масового знищення та засобів її доставки. Так, три організації, розташовані у Китаї, працювали над постачанням ракетного обладнання для балістичної програми Пакистану. Йдеться про компанії:

General Technology Limited,

Beijing Luo Luo Technology Development,

Changzhou Utek Composite.

У Держдепартаменті розповіли, що компанія General Technology Limited також постачала паяльні матеріалів для з’єднання компонентів у ракетних двигунах балістичних ракет. До того ж вона причетна до виробництва камер згоряння.

Росію викинули з групи фінансової розвідки

Нагадаємо, що Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі. Вона об'єднує понад 160 груп фінансової розвідки з усього світу. Організація покликана налагоджувати співпрацю та передбачає обмін даними для протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та інших злочинів.

Відомо, що Росія намагалася отримати підтримку Китаю, тиснути на Індію та стати одним з членів, який буде боротися з відмиванням грошей в Африці.