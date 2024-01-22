Китай інвестує у мікросхеми шалені 40 мільярдів доларів: як Пекін хоче обійти обмеження від США

Сполучені Штати Америки намагаються заблокувати постачання важливих мікросхем у Китай. Пекін не готовий до відкритої конфронтації, але проводить багато заходів для подолання усіх обмежень.

Китай бореться з обмеженнями у постачаннях мікросхем

Китай суттєво наростив імпорт обладнання, з допомогою якого можна виготовляти мікросхеми. Місцеві компанії суттєво наростили інвестиції у цю галузь у відповідь на спроби США стримати напівпровідникову промисловість Китаю.

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Як свідчать підрахунки відкритих митних даних, загалом імпорт відповідного обладнання підскочив до 40 мільярдів доларів. Минулого року показник знизився на 5,5%, однак дії США змусили китайські компанії переглянути вектор подальших інвестицій.

Китайські компанії, що займаються виробництвом мікросхем, швидко інвестують у нові заводи з виробництва напівпровідників, щоб спробувати розширити можливості країни та обійти експортний контроль, який вводять США та їхні союзники,

– повідомляє Bloomberg.

США переконані що розвиток високотехнологічного сектору Китаю є загрозою, тому намагаються стримувати постачання ключових технологій. Натомість Пекін стимулює власні компанії розвивати галузь, аби зберегти сильну позицію на глобальній арені.

Раніше США мали жорстку розмову із Саудівською Аравією, яка співпрацює з Китаєм на рівні університетів та ділиться технологіями, які отримує від американських партнерів. Своєю чергою Китай також готовий блокувати експорт ключової для технологічної сфери сировини.