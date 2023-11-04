В Угорщині робитимуть електрокари: хто побудує там свій завод

Ринок електромобілів продовжує зростати. В той час, як деякі компанії відкривають виробництва у Китаї, китайські виробники намагаються бути ближчими до Європи.

Завод електрокарів в Угорщині

Китайська компанія BYD, яка спеціалізується на виробництві електрокарів. хоче побудувати свій перший європейський завод. Вибір менеджерів зупинився на Угорщині.

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Всередині компанії вже затвердили усі необхідні рішення. Також було відомо, що угорський прем'єр Віктор Орбан під час візиту до Шеньчженя провів зустріч із головою та президентом BYD Ван Чуаньфу.

Втім, офіційних заяв BYD робити не поспішає. У компанії поки що кажуть, що ще шукають відповідне місце. Усю інформацію корпорація пообіцяла надати до кінця 2023 року.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що Китай поступився США у боротьбі за титул найбагатшої країни світу. Пекіну вдалося "посунути" Сполучені Штати з п'єдесталу у 2020 році, але вже з підсумками 2022 року чисті прибутки США були більшими.