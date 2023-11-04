Завод электрокаров в Венгрии
Китайская компания BYD, специализирующаяся на производстве электрокаров. хочет построить свой первый европейский завод Выбор менеджеров остановился в Венгрии.
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Внутри компании уже были утверждены все необходимые решения. Также было известно, что венгерский премьер Виктор Орбан во время визита в Шэньчжэнь провел встречу с главой и президентом BYD Ван Чуаньфу.
Впрочем, официальных заявлений BID делать не спешит. В компании пока говорят, что еще ищут подходящее место. Всю информацию корпорация пообещала предоставить до конца 2023 года.
Напомним, ранее звучала информация, что Китай уступил США в борьбе за титул богатейшей страны мира. Пекину удалось "подвинуть" Соединенные Штаты с пьедестала в 2020 году, но уже с итогами 2022 года чистые доходы США были больше.