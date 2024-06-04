Треті країни тепер не панацея: китайські банки блокують "схему" росіян з обходу санкцій

Росіяни часто обходили санкції за допомогою третіх країн. Тепер китайські банки ускладнюють для них таку можливість.

Китайські банки проти росіян

Як повідомляють російські ЗМІ, обходити санкції тепер стане складніше. Причина – оновлена політика китайських банків.

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Тепер фінустанови ретельно перевіряють експортні платежі, які проводять бізнесмени з "дружніх" до Росії країн. Йдеться про Сербію, Білорусь, Киргизстан та Казахстан.

Банки почали підтвердження того, що товари будуть доставлені саме у ці країни, без подальшого переправлення у Росію. Якщо такі документи не надаються, то вони блокують платежі.

Китайські фінустанови побоюються вторинних санкцій, тому почали активніше сприяти виконанню міжнародних обмежень проти Росії. У фокус уваги банків Китаю потрапили усі імпортери, а не лише ті, хто намагається завезти "жорстко підсанкційні" товари.

Стосунки Китаю та ЄС загострюються

ЄС намагається уникнути напружених стосунків з Китаєм, але водночас захистити свій ринок. Пекін виділяє субсидії для своїх компаній, які займаються енергетикою, завдяки чому їхня продукція дешевша, аніж європейська. Насамперед йдеться про електромобілі та зелену енергетику.

Своєю чергою Китай пообіцяв дзеркальні заходи, якщо Європа продовжить відповідну політику. Пекін погрожує, що готовий вжити відповідних заходів щодо європейських товарів, зокрема, проти автомобілів.