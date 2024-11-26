Новий санкційний пакет ЄС: у фокусі вперше опинилися китайські компанії

Європейський Союз уперше запропонував запровадити санкції проти китайських компаній і фізичних осіб. А саме – за співпрацю з російськими фірмами, що причетні до воєнних дій Росії в Україні.

Компанії з Китаю постраждають через санкції проти Росії

Нові заходи, передбачені проєктом пропозицій, є частиною 15-го пакету санкцій, ініційованого Брюсселем. Серед іншого, вони включають заморожування активів шести китайських компаній і заборону на видачу віз одному громадянину Китаю, повідомляє Радіо Свобода.

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Раніше ЄС вже вводив санкції проти китайських компаній у межах зусиль Брюсселя щодо боротьби з ухиленням від сплати податків. Тоді заходи обмежувалися забороною для компаній ЄС співпрацювати з цими фірмами.

Цікаво! Ця пропозиція є першим кроком у включенні до чорного списку китайських компаній та фізичних осіб, які сприяють Росії в закупівлі товарів подвійного призначення, що можуть бути використані на фронті.

У разі схвалення, такий крок унеможливить в’їзд до ЄС осіб, пов’язаних з компанією, і заморозить кошти кожної фірми, що є в ЄС.

У запропонованому документі загалом зазначено 54 особи , яким буде заборонено отримувати візи, та 29 організацій, чиї активи можуть бути заморожені. Більшість з них базуються в Росії і є російськими громадянами.

, яким буде заборонено отримувати візи, та 29 організацій, чиї активи можуть бути заморожені. Більшість з них базуються в Росії і є російськими громадянами. Серед шести компаній, що базуються в Китаї або Гонконгу і щодо яких пропонуються санкції, одна належить громадянину Росії.

Проєкт пакета санкцій був вперше представлений країнам ЄС 22 листопада. Для набуття чинності він має бути схвалений усіма 27 країнами-членами ЄС.