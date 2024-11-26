Компании из Китая пострадают из-за санкций против России

Новые меры, предусмотренные проектом предложений, являются частью 15-го пакета санкций, инициированного Брюсселем. Среди прочего, они включают замораживание активов шести китайских компаний и запрет на выдачу виз одному гражданину Китая, сообщает Радио Свобода.

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Ранее ЕС уже вводил санкции против китайских компаний в рамках усилий Брюсселя по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Тогда меры ограничивались запретом для компаний ЕС сотрудничать с этими фирмами.

Интересно! Это предложение является первым шагом во включении в черный список китайских компаний и физических лиц, которые способствуют России в закупке товаров двойного назначения, которые могут быть использованы на фронте.

В случае одобрения, такой шаг сделает невозможным въезд в ЕС лиц, связанных с компанией, и заморозит средства каждой фирмы, что есть в ЕС.

В предложенном документе в целом указано 54 человека , которым будет запрещено получать визы, и 29 организаций, чьи активы могут быть заморожены. Большинство из них базируются в России и являются российскими гражданами.

, которым будет запрещено получать визы, и 29 организаций, чьи активы могут быть заморожены. Большинство из них базируются в России и являются российскими гражданами. Среди шести компаний, базирующихся в Китае или Гонконге и в отношении которых предлагаются санкции, одна принадлежит гражданину России.

Проект пакета санкций был впервые представлен странам ЕС 22 ноября. Для вступления в силу он должен быть одобрен всеми 27 странами-членами ЕС.