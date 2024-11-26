Какое решение вынес суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила оставить в силе решение первой инстанции о том, чтобы взыскать активы группы компаний "Полипластик" в доход государства, информирует 24 Канал со ссылкой на Минюст.

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Гориловский и его бизнес-партнеры Валентин Буяновский и Андрей Меньшов пытались обжаловать конфискацию, однако добиться своего у них не получилось.

Чем известен Гориловский

Гориловский – совладелец группы компаний "Полипластик", которым принадлежала доля в большом количестве украинских предприятий. Он является резидентом Великобритании, Украина ввела против него санкции в 2023 году.

Мирон Гориловский и его сын причастны к поставкам оборудования в Крым после оккупации. Но даже после этого его бизнес не только продолжал работать в Украине, но и зарабатывал на тендерах коммунальных предприятий.

Россиянин также входит в федеральное "Агентство стратегических инициатив". Его наблюдательный совет возглавляет Путин.