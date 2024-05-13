КП "Київський метрополітен" продовжить будувати метро в бік житлового масиву Виноградар

КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на проведення робіт на Сирецько-Печерській лінії метро у напрямку масиву Виноградар. Пропозицію опублікували через електронну систему державних закупівель Prozorro.

Скільки коштує будівництво

Загальна бюджетна вартість проєкту становить 13 956 843 711,13 гривень. Пропозиції від підрядників прийматимуться до 28 травня 2024 року.

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Рішення про проведення тендеру було прийнято після того, як у грудні 2023 року Київський метрополітен судовим рішенням розірвав договір з попереднім підрядником, АТ "Київметробуд".

Угоду було розірвано через невиконання термінів будівництва та невикористання частини передплати, підтвердженої актами виконаних робіт.

У КП "Київський метрополітен" підкреслюють – метро до Виноградаря має забезпечити мешканців Виноградаря та Подільського району ефективним та швидкісним громадським транспортом.

Що вже встигли зробити

Як зазначають у КП "Київський метрополітен", на ділянці будівництва вже завершено роботи з прокладання правого перегінного тунелю довжиною майже 1250 метрів, який з'єднує станції "Мостицька" і "Сирець".

Також завершено основні роботи на перегінному вентиляційному вузлі та встановлено захисні конструкції методом "стіна в ґрунті".

Крім цього, було зведено основу для суміщеної тягової підстанції, проведено часткове будівництво двоярусних тунелів і виконано монтаж металоконструкцій для укріплення котловану, включаючи роботи з видалення ґрунту.

Що відомо про будівництво метро до Виноградаря

Будівництво метро до густонаселеного мікрорайону Виноградар у Києві затягується. Спочатку обіцяли відкриття у грудні 2021 року, але потім терміни були перенесені на рік вперед.

Відповідальна за будівництво компанія пропонувала знову відтермінувати запуск до 2023 року. Проєкт охоплений скандалами, серед яких зупинка робіт на деяких ділянках і підозри у розкраданні коштів.

Зокрема, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" припинив співпрацю з компанією "Київметробуд", яка відповідала за розширення метрополітену до мікрорайону Виноградар.

Головною причиною розриву договору стало недотримання термінів будівництва. На той момент КП "Київський метрополітен" вже виплатив "Київметробуду" аванс у розмірі 4 мільярди гривень, що додало напруги ситуації.