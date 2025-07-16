122 мільйонів на фейковій каві: на Київщині викрили мережу підробок відомих брендів

На Київщині правоохоронці викрили організовану групу, яка виробляла та продавала підроблену каву відомих брендів. Сума незаконно отриманого прибутку сягає 122 мільйонів гривень.

Як організували схему?

У справі йдеться про злочинну групу, що складалася з організатора та п'яти виконавців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну прокуратуру. Вони облаштували промислове виробництво фальсифікованої кавової продукції на території області без жодних ліцензій чи прав на використання торгових марок.

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Підроблену каву фасували у складських приміщеннях і продавали під виглядом оригінальної продукції як гуртом, так і вроздріб – через інтернет-магазини, поштові сервіси, роздрібні точки та ринки по всій Україні.

За попередніми даними, прибуток від незаконної діяльності сягнув понад 122 мільйонів гривень. Усі ці кошти, за версією слідства, були легалізовані через фіктивні фінансові операції.

Що вилучили під час обшуків?

У ході обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва та пакування кави, фальсифіковану продукцію, готівку, комп'ютери, телефони та документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Крім того, виявлено 11 елітних авто, серед яких:

Maserati Quattroporte,

Mercedes-Benz S 65,

Chevrolet Corvette.

Правоохоронці виявили незаконне виробництво на Київщині / Фото прокуратури

Що загрожує підозрюваним?

Усім шістьом учасникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 229 та частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України (незаконне використання знаків для товарів і послуг та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). До суду вже подані клопотання про запобіжні заходи та арешт майна.

Досудове розслідування триває. Зазначають, що розкрити злочину схему вдалось завдяки участі детективів ТУ БЕБ Київської області та оперативників УПК в Київській області ДКП НПУ.