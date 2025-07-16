Как организовали схему?

В деле речь идет о преступной группе, состоявшей из организатора и пяти исполнителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру. Они обустроили промышленное производство фальсифицированной кофейной продукции на территории области без всяких лицензий или прав на использование торговых марок.

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Поддельный кофе фасовали в складских помещениях и продавали под видом оригинальной продукции как оптом, так и в розницу – через интернет-магазины, почтовые сервисы, розничные точки и рынки по всей Украине.

По предварительным данным, прибыль от незаконной деятельности достигла более 122 миллионов гривен. Все эти средства, по версии следствия, были легализованы через фиктивные финансовые операции.

Что изъяли во время обысков?

В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование для производства и упаковки кофе, фальсифицированную продукцию, наличные, компьютеры, телефоны и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Кроме того, обнаружено 11 элитных авто, среди которых:

Maserati Quattroporte,

Mercedes-Benz S 65,

Chevrolet Corvette.

Правоохранители обнаружили незаконное производство на Киевщине / Фото прокуратуры

Что грозит подозреваемым?

Всем шести участникам сообщено о подозрении по части 3 статьи 229 и части 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг и легализация доходов, полученных преступным путем). В суд уже поданы ходатайства о мерах пресечения и аресте имущества.

Досудебное расследование продолжается. Отмечают, что раскрыть преступления схему удалось благодаря участию детективов ТУ БЭБ Киевской области и оперативников УПК в Киевской области ГКП НПУ.