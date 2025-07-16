Была ли атака целенаправленной?

Удар по заводу Barlinek был скоординированным и целенаправленным, поскольку атака осуществлена с трех направлений. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует 24 Канал.

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В результате обстрела пострадали по меньшей мере 8 человек, 2 из которых в тяжелом состоянии с ожогами. На месте работают спасатели и представители польского консульства.

"Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака с трех направлений... Преступная война Путина все ближе к нашим границам", - заявил Сикорский.

Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области сообщило, что по состоянию на сейчас спасателям удалось ликвидировали пожар на втором гражданском предприятии в Винницкой области, в которое попали вражеские ударные дроны. В ведомстве также опубликовали фото с места атаки.

Заметим, что кроме Винницы, в ночь на вторник российские силы нанесли удары по Краматорску, Харькову и Кривому Рогу. Как следствие, разрушения зафиксированы во всех этих городах.