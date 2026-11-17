Виробник майонезів, маргаринів і соусів під брендом "Олком" може перейти до нових власників. Одразу двоє потенційних покупців заявили про намір придбати майже всі акції Київського маргаринового заводу.

Хто хоче придбати Київський маргариновий завод

Серед охочих придбати підприємство – дніпровська компанія "Кооп Торг Сервіс" і співвласник виробника харчових продуктів "Біо-Фуд" Микита Аверін, пише Forbes.

Обидва потенційні покупці повідомили про намір придбати акції підприємства з різницею у 15 хвилин. Згідно з повідомленнями SMIDA:

"Кооп Торг Сервіс" планує придбати 73,31% акцій Київського маргаринового заводу. Микита Аверін претендує ще на 24% акцій підприємства. Обидва покупці вказали однакову найранішу дату можливого придбання – 16 грудня 2026 року.

Таким чином, потенційні угоди охоплюють 97,31% акцій заводу. Водночас у повідомленнях не розкривають ані продавців, ані вартості можливих угод.

Що відомо про потенційного покупця Микиту Аверіна

Микита Аверін має частки в кількох компаніях, які працюють у харчовій промисловості, металургії та сфері нерухомості. Зокрема, за даними YouControl, йому належать:

5% дніпровського виробника харчових продуктів "Біо-Фуд";

40% компанії "Овочевий світ" у Хмельницькій області;

33% "Інноваційної металургійної компанії".

Крім того, Аверін володіє половиною часток у двох дніпровських компаніях, що працюють із нерухомістю, – "Він Естейт" і "НР Естейт".

Чим займається компанія "Кооп Торг Сервіс"

Другий потенційний покупець – дніпровська компанія "Кооп Торг Сервіс", яка спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

За даними Opendatabot, її власниками є Максим Камінський і Катерина Мелешкова, яким належить по 46,5% компанії. Ще 7% перебувають у власності ТОВ "Полатекс".

Що відомо про виробника "Олком"

Київський маргариновий завод працює з 1949 року та входить до Olkom Group. Підприємство випускає майонези, маргарини, соуси, кетчупи та соняшникову олію під брендами Olkom, Olkom Style і "Смачно як завжди".

Згідно з інформацією на сайті компанії, група належить Ганні Олексенко, Ользі Олексенко та Ірині Куценко.

За даними Opendatabot, у 2025 році виторг Київського маргаринового заводу скоротився на 2,4% – до 513,4 мільйонів гривень. За дев'ять місяців 2026 року підприємство отримало 212,8 мільйонів гривень виторгу.



