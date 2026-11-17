Adv

Хто хоче придбати Київський маргариновий завод

Серед охочих придбати підприємство – дніпровська компанія "Кооп Торг Сервіс" і співвласник виробника харчових продуктів "Біо-Фуд" Микита Аверін, пише Forbes.

Обидва потенційні покупці повідомили про намір придбати акції підприємства з різницею у 15 хвилин. Згідно з повідомленнями SMIDA:

"Кооп Торг Сервіс" планує придбати 73,31% акцій Київського маргаринового заводу. Микита Аверін претендує ще на 24% акцій підприємства. Обидва покупці вказали однакову найранішу дату можливого придбання – 16 грудня 2026 року.

Таким чином, потенційні угоди охоплюють 97,31% акцій заводу. Водночас у повідомленнях не розкривають ані продавців, ані вартості можливих угод.

Що відомо про потенційного покупця Микиту Аверіна

Микита Аверін має частки в кількох компаніях, які працюють у харчовій промисловості, металургії та сфері нерухомості. Зокрема, за даними YouControl, йому належать:

5% дніпровського виробника харчових продуктів "Біо-Фуд";

40% компанії "Овочевий світ" у Хмельницькій області;

33% "Інноваційної металургійної компанії".

Крім того, Аверін володіє половиною часток у двох дніпровських компаніях, що працюють із нерухомістю, – "Він Естейт" і "НР Естейт".

Чим займається компанія "Кооп Торг Сервіс"

Другий потенційний покупець – дніпровська компанія "Кооп Торг Сервіс", яка спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

За даними Opendatabot, її власниками є Максим Камінський і Катерина Мелешкова, яким належить по 46,5% компанії. Ще 7% перебувають у власності ТОВ "Полатекс".

Що відомо про виробника "Олком"

Київський маргариновий завод працює з 1949 року та входить до Olkom Group. Підприємство випускає майонези, маргарини, соуси, кетчупи та соняшникову олію під брендами Olkom, Olkom Style і "Смачно як завжди".

Згідно з інформацією на сайті компанії, група належить Ганні Олексенко, Ользі Олексенко та Ірині Куценко.

За даними Opendatabot, у 2025 році виторг Київського маргаринового заводу скоротився на 2,4% – до 513,4 мільйонів гривень. За дев'ять місяців 2026 року підприємство отримало 212,8 мільйонів гривень виторгу.