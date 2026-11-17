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Кто хочет приобрести Киевский маргариновый завод

Среди желающих приобрести предприятие – днепровская компания "Кооп Торг Сервис" и совладелец производителя пищевых продуктов "Био-Фуд" Никита Аверин, пишет Forbes.

Оба потенциальных покупателя сообщили о намерении приобрести акции предприятия с разницей в 15 минут. Согласно сообщениям SMIDA:

"Кооп Торг Сервис" планирует приобрести 73,31% акций Киевского маргаринового завода. Никита Аверин претендует еще на 24% акций предприятия. Оба покупателя указали одинаковую самую раннюю дату возможного приобретения – 16 декабря 2026 года.

Таким образом, потенциальные сделки охватывают 97,31% акций завода. При этом в сообщениях не раскрываются ни продавцы, ни стоимость возможных сделок.

Что известно о потенциальном покупателе Никите Аверине

Никита Аверин владеет долями в нескольких компаниях, работающих в пищевой промышленности, металлургии и сфере недвижимости. В частности , по данным YouControl, ему принадлежат:

5% днепровского производителя пищевых продуктов "Био-Фуд";

40% компании "Овощной мир" в Хмельницкой области;

33% "Инновационной металлургической компании".

Кроме того, Аверин владеет половиной долей в двух днепровских компаниях, занимающихся недвижимостью, – "Вин Эстейт" и "НР Эстейт".

Почему занимается компания "Кооп Торг Сервис"

Второй потенциальный покупатель – днепровская компания "Кооп Торг Сервис", специализирующаяся на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

По данным Opendatabot, ее владельцами являются Максим Каминский и Екатерина Мелешкова, которым принадлежит по 46,5% компании. Еще 7% находятся в собственности ООО "Полатекс".

Что известно о производителе "Олком"

Киевский маргариновый завод работает с 1949 года и входит в Olkom Group. Предприятие выпускает майонезы, маргарины, соусы, кетчупы и подсолнечное масло под брендами Olkom, Olkom Style и "Вкусно, как всегда".

Согласно информации на сайте компании, группа принадлежит Анне Олексенко, Ольге Олексенко и Ирине Куценко.

По данным Opendatabot, в 2025 году выручка Киевского маргаринового завода сократилась на 2,4% – до 513,4 миллионов гривен. За девять месяцев 2026 года предприятие получило 212,8 миллионов гривен выручки.