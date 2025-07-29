Підпільний бізнес у ТЦ: у Києві вилучили вейпів на 8 мільйонів гривень

У Києві Служба безпеки та Бюро економічної безпеки припинили діяльність 11 нелегальних точок продажу вейпів у торговельному центрі. На цих точках вилучено товарів приблизно на 8 мільйонів гривень.

Чому діяльність була незаконною?

Правоохоронці зазначили, що до продажу були допущені електронні сигарети та аксесуари без належної сертифікації та маркування, передає 24 Канал.

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Підприємці не мали відповідних дозволів для реалізації. У результаті правоохоронці склали адмінпротоколи та вилучили продукцію за відсутність необхідних документів.

Що цьому передувало?

Дії правоохоронців відбуваються у рамках посилення контролю за нелегальним обігом електронних сигарет, що становлять потенційну загрозу для здоров'я і безпеки споживачів.

Операцію провели, аби запобігти продажу небезпечних контрафактних товарів та недопустити діяльність "підпільних" точок у популярних торгових закладах столиці.

Хоча діяльність торговців формально була приватною, вона потенційно порушувала норми торгівлі та захисту споживачів.