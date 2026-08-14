Уже з 18 серпня: абонентам Київстар повідомили про важливі зміни

Мобільний оператор Київстар продовжує оновлювати свою мережу та поступово відмовляється від старішої технології 3G. Уже 18 серпня 2026 року компанія розпочне черговий етап змін.

Де Київстар вимкне 3G

Нововведення передбачають заміну 3G на швидший 4G. Це має покращити швидкість та якість мобільного інтернету, повідомляє Київстар.

Зміни торкнуться населених пунктів та районів у трьох областях України. Зокрема:

Дніпропетровська область – Кривий Ріг та Криворізький район;

Івано-Франківська область – Городенка, Долина, Снятин, Верховинський, Івано-Франківський та Калуський райони;

Хмельницька область – Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам'янець-Подільський, Хмельницький та Шепетівський райони.

Для мешканців цих територій важливо переконатися, що телефон підтримує 4G.

Що буде з телефоном після відключення 3G

Якщо смартфон підтримує 4G і відповідна функція активована, абонент зможе продовжувати користуватися мобільним інтернетом через LTE. Київстар рекомендує перевірити налаштування телефону та за потреби активувати 4G.

Якщо ж SIM-карта не підтримує цю технологію, її можна безкоштовно замінити на USIM. При цьому номер телефону залишиться тим самим. Для заміни картки потрібно звернутися до найближчого магазину Київстар.

Коли Київстар остаточно відмовиться від 3G

Найбільший мобільний оператор України Київстар заявив, що цей рік стане фінальним для технології 3G у мережі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми хочемо зміцнити наше технологічне лідерство порівняно з конкурентами,

– повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.

За словами Комарова, оператор практично виконав свої ліцензійні зобов’язання щодо розвитку мережі LTE. Наразі 4G-покриття охоплює майже 97% населення України. Також компанія планує забезпечити LTE-зв’язком усі основні автомобільні дороги країни. Разом з цим Олександр Комаров заявив, що не очікує запуску 5G в Україні до завершення війни.

Найімовірніший сценарій – близько 12 місяців після війни.