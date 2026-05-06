Як 3G нарешті зникає і приходить 4G?

Процес еволюції національних мереж в Україні вступив у фазу глибокої трансформації, яка полягає у виведенні з експлуатації стандарту 3G. Це рішення зумовлене необхідністю перерозподілу радіочастотного ресурсу в діапазоні 2100 мегагерців на користь сучаснішого стандарту 4G/LTE, який використовує спектр значно ефективніше. 24 Канал зібрав усе, що варто знати на цю тему.

Кабінет Міністрів України своєю постановою визначив 31 грудня 2030 року як остаточну дату припинення функціонування 3G у державі, писало видання "Економічна правда", проте провідні оператори ініціювали цей процес набагато раніше.

Найбільш детальний графік модернізації оприлюднив оператор "Київстар". Компанія вже провела успішні тестування у майже 30 містах, де швидкість мобільного інтернету після відключення 3G зросла в середньому на 40 – 62%.

Ми маємо амбітні плани, тому й інвестуємо у стійкість мережі та нові технології. Компанія активно провадить модернізацію LTE-мережі. Результати цієї роботи ми бачимо вже зараз. У час мінімального навантаження в окремих локаціях пікова швидкість в нашій мережі 4G, коли практично весь ресурс базової станції доступний одному абоненту, може сягати більше 1 гігабіта на секунду,

– прокоментував технічний директор компанії "Київстар" Володимир Лутченко для Kyivstar Business Hub.

Згідно з планом "Київстар", перші системні відключення 3G відбулися на початку 2025 року. Зокрема, 28 січня 2025 року мережу вимкнули у Смілі, а 25 лютого 2025 року – у Львові, Жовкві, Винниках та Львівському районі. З 25 березня 2025 року перерозподіл частот охопив Кременчук, Миргород, а також Кременчуцький та Хустський райони. Наступний етап розпочався 29 квітня 2025 року в Одесі, Ізмаїлі, Білгороді-Дністровському, Чорноморську, Південному та навколишніх селищах, таких як Овідіополь, Фонтанка та Ліски.

Подальша модернізація мережі розписана до літа 2026 року на сайті "Київстар". На 16 червня 2026 року заплановано вимкнення 3G у таких регіонах:

Львівська область: міста Яворів, Новояворівськ, Золочів, Миколаїв, а також Самбірський, Дрогобицький, Золочівський, Стрийський та Шептицький райони.

Житомирська область: Бердичівський та Звягельський райони.

Черкаська область: міста Золотоноша, Канів, Городище, а також Золотоніський та Черкаський райони.

Чернігівська область: Прилуцький та Чернігівський райони.

Завершальний етап стартує 14 липня 2026 року. До списку потрапили:

Тернопільська область: міста Бережани, Збараж, Кременець, Почаїв, Теребовля, Чортків, селище Велика Березовиця та відповідні райони.

Сумська область: Глухів, Кролевець, Охтирка, Ромни, Тростянець та Конотопський, Охтирський, Роменський, Сумський і Шосткинський райони.

Дніпропетровська область: міста Зеленодольськ, Марганець, Нікополь, Павлоград, Покров, Синельникове та Дніпровський, Нікопольський, Павлоградський і Синельниківський райони.

Чернівецька область: Чернівецький район.

Vodafone приєднується

Оператор Vodafone Україна також реалізує стратегію поетапного переходу, плануючи у 2025 році відключити від 3G близько 40% своїх базових станцій. Пріоритетними містами для оператора стали Дніпро, Одеса та Ковель (Волинська область). Компанія звільняє ресурс у діапазоні 2100 мегагерців для LTE, що вже дозволило збільшити швидкість передачі даних у цих локаціях у 1,5 раза.

Яка ситуація у lifecell?

Компанія lifecell обрала шлях радикальної модернізації цілих областей. Найбільш масштабним проєктом є вимкнення 3G у Чернівцях та всій Чернівецькій області, яке провели у грудні 2025 року. Окрім цього, оператор уже провів успішні тестування у Славутичі, відключив застарілу мережу в Коломиї (у квітні) та відключить у Черкасах у травні.

Як відключення 3G вплине на ринок?

Важливо зазначити, що відмова від 3G суттєво вплине на ринок. Олександр Глущенко, колишній член правління Інтернет-асоціації України, зауважив, що найбільше зміни зачеплять абонентів віртуальних операторів на кшталт, "Тримоб" та LycaMobile (працюють на інфраструктурі "Київстару", Vodafone та lifecell). У цих операторів десятки тисяч абонентів, які купують цю послугу для нішевого використання. Наприклад, для інтернету на дачі. Це пов'язано з тим, що такі оператори використовують інфраструктуру "великої трійки", пише Ukrainianwall.

Як дізнатися, чи підтримує ваш телефон 4G?

Для збереження доступу до швидкісного інтернету абонентам рекомендується перевірити свої пристрої та SIM-карти. Для перевірки підтримки 4G існують спеціальні коди: 2454# та 2455# для "Київстар", *222# для Vodafone та *455# або додаток "Мій lifecell" для lifecell.

Якщо SIM-карта застаріла, її можна безкоштовно замінити на сучасну USIM у фірмових магазинах операторів. Загалом, відмова від 3G дозволить покращити якість голосових дзвінків завдяки технології VoLTE (HD Voice) та підготувати мережі до запуску 5G у 2026 – 2027 роках.

На крок уперед: яка ситуація в Україні з впровадженням 5G?

Станом на 2026 рік впровадження 5G в Україні перебуває не на стадії повноцінного комерційного запуску, а у фазі масштабного пілотного тестування. Це важливо: країна фактично лише зараз почала практичну інтеграцію технології після кількох років підготовки, затримок через війну та регуляторних обмежень.

Перші міста з 5G

Перший реальний запуск 5G відбувся 12 січня 2026 року у Львові. Це був не просто тест – місто стало полігоном для трьох основних операторів "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell, які одночасно розгорнули мережу на частотах 3,5 ГГц. Покриття обмежене – центр міста і прилеглі райони, але саме тут відпрацьовуються ключові сценарії: навантаження, поведінка користувачів, стабільність сигнал, пише ZAXID.NET.

Фактично Львів – це лабораторія. Тут уже розгорнули понад два десятки базових станцій, а швидкість у тестах доходила до сотень мегабіт і навіть гігабіта на секунду. Це важливо, бо показує: технічно Україна здатна запускати 5G на рівні європейських стандартів, попри інфраструктурні ризики.

Після Львова географія почала розширюватися. Другим майданчиком стала Бородянка на Київщині, де lifecell запустив пілот у діапазоні 3,5 ГГц.

Далі – Харків, де у лютому 2026 року всі три оператори синхронно відкрили тестові зони. На момент весни 2026 року це три основні точки присутності 5G в Україні.

Хто наступний?

Паралельно оператори вже планують наступні міста. У джерелах, зокрема в оголошенні "Київстар", прямо згадуються Київ і Одеса як наступні кандидати для пілотів. Тобто модель така: спочатку кілька контрольних зон, потім поступове масштабування на великі міста.

Щодо користувачів – попри тестовий статус, 5G вже реально використовують. Наприклад, лише у "Київстар" кількість абонентів, які скористалися пілотною мережею, вимірюється сотнями тисяч. Це означає, що проникнення 5G-сумісних смартфонів в Україні вже достатньо високе, щоб запуск мав сенс.

Скільки це коштує?

Важливий нюанс – тарифи. На етапі тестування оператори не вводять окрему оплату за 5G: технологія працює в межах звичайних 4G-тарифів, пише Fintech Insider. Це стандартна практика для раннього етапу – стимулювати використання і зібрати дані.

Повноцінний запуск: які перешкоди і коли це може бути?

Що стримує повноцінний запуск – це не технології, а регуляторика і війна. Для національного розгортання потрібно звільнення частот, частина яких використовується військовими системами. Саме тому повноцінний комерційний запуск відкрито прив’язують до завершення воєнного стану. Паралельно держава вже погоджує частотний ресурс і готує інфраструктурну базу, щоб оператори могли почати масштабування одразу після цього, повідомляє Finance.ua.

Технічно мережа в Україні буде працювати у двох ключових діапазонах: 3,5 ГГц – для високих швидкостей у містах, і 700 МГц – для покриття великих територій. Це стандартна європейська модель, яка дозволяє поєднати швидкість і охоплення.