Как 3G наконец исчезает и приходит 4G?

Процесс эволюции национальных сетей в Украине вступил в фазу глубокой трансформации, которая заключается в выводе из эксплуатации стандарта 3G. Это решение обусловлено необходимостью перераспределения радиочастотного ресурса в диапазоне 2100 мегагерц в пользу современного стандарта 4G/LTE, который использует спектр значительно эффективнее. 24 Канал собрал все, что стоит знать на эту тему.

Кабинет Министров Украины своим постановлением определил 31 декабря 2030 года как окончательную дату прекращения функционирования 3G в государстве, писало издание "Экономическая правда", однако ведущие операторы инициировали этот процесс гораздо раньше.

Наиболее подробный график модернизации обнародовал оператор "Киевстар". Компания уже провела успешные тестирования в почти 30 городах, где скорость мобильного интернета после отключения 3G выросла в среднем на 40 – 62%.

Мы имеем амбициозные планы, поэтому и инвестируем в устойчивость сети и новые технологии. Компания активно проводит модернизацию LTE-сети. Результаты этой работы мы видим уже сейчас. Во время минимальной нагрузки в отдельных локациях пиковая скорость в нашей сети 4G, когда практически весь ресурс базовой станции доступен одному абоненту, может достигать более 1 гигабита в секунду,

– прокомментировал технический директор компании "Киевстар" Владимир Лутченко для Kyivstar Business Hub.

Согласно плану "Киевстар", первые системные отключения 3G произошли в начале 2025 года. В частности, 28 января 2025 года сеть выключили в Смеле, а 25 февраля 2025 года – во Львове, Жовкве, Винниках и Львовском районе. С 25 марта 2025 года перераспределение частот охватило Кременчуг, Миргород, а также Кременчугский и Хустский районы. Следующий этап начался 29 апреля 2025 года в Одессе, Измаиле, Белгороде-Днестровском, Черноморске, Южном и окружающих поселках, таких как Овидиополь, Фонтанка и Лиски.

Дальнейшая модернизация сети расписана до лета 2026 года на сайте "Киевстар". На 16 июня 2026 года запланировано отключение 3G в таких регионах:

Львовская область: города Яворов, Новояворовск, Золочев, Николаев, а также Самборский, Дрогобычский, Золочевский, Стрыйский и Шептицкий районы.

Житомирская область: Бердичевский и Звягельский районы.

Черкасская область: города Золотоноша, Канев, Городище, а также Золотоношский и Черкасский районы.

Черниговская область: Прилуцкий и Черниговский районы.

Завершающий этап стартует 14 июля 2026 года. В список попали:

Тернопольская область: города Бережаны, Збараж, Кременец, Почаев, Теребовля, Чертков, поселок Большая Березовица и соответствующие районы.

Сумская область: Глухов, Кролевец, Ахтырка, Ромны, Тростянец и Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской и Шосткинский районы.

Днепропетровская область: города Зеленодольск, Марганец, Никополь, Павлоград, Покров, Синельниково и Днепровский, Никопольский, Павлоградский и Синельниковский районы.

Черновицкая область: Черновицкий район.

Vodafone присоединяется

Оператор Vodafone Украина также реализует стратегию поэтапного перехода, планируя в 2025 году отключить от 3G около 40% своих базовых станций. Приоритетными городами для оператора стали Днепр, Одесса и Ковель (Волынская область). Компания освобождает ресурс в диапазоне 2100 мегагерц для LTE, что уже позволило увеличить скорость передачи данных в этих локациях в 1,5 раза.

Какая ситуация у lifecell?

Компания lifecell выбрала путь радикальной модернизации целых областей. Наиболее масштабным проектом является отключение 3G в Черновцах и всей Черновицкой области, которое провели в декабре 2025 года. Кроме этого, оператор уже провел успешные тестирования в Славутиче, отключил устаревшую сеть в Коломые (в апреле) и отключит в Черкассах в мае.

Как отключение 3G повлияет на рынок?

Важно отметить, что отказ от 3G существенно повлияет на рынок. Александр Глущенко, бывший член правления Интернет-ассоциации Украины, заметил, что больше всего изменения затронут абонентов виртуальных операторов вроде, "Тримоб" и LycaMobile (работают на инфраструктуре "Киевстара", Vodafone и lifecell). У этих операторов десятки тысяч абонентов, которые покупают эту услугу для нишевого использования. Например, для интернета на даче. Это связано с тем, что такие операторы используют инфраструктуру "большой тройки", пишет Ukrainianwall.

Как узнать, поддерживает ли ваш телефон 4G?

Для сохранения доступа к скоростному интернету абонентам рекомендуется проверить свои устройства и SIM-карты. Для проверки поддержки 4G существуют специальные коды: 2454# и 2455# для "Киевстар", *222# для Vodafone и *455# или приложение "Мой lifecell" для lifecell.

Если SIM-карта устарела, ее можно бесплатно заменить на современную USIM в фирменных магазинах операторов. В общем, отказ от 3G позволит улучшить качество голосовых звонков благодаря технологии VoLTE (HD Voice) и подготовить сети к запуску 5G в 2026 – 2027 годах.

На шаг вперед: какова ситуация в Украине с внедрением 5G?

По состоянию на 2026 год внедрение 5G в Украине находится не на стадии полноценного коммерческого запуска, а в фазе масштабного пилотного тестирования. Это важно: страна фактически только сейчас начала практическую интеграцию технологии после нескольких лет подготовки, задержек из-за войны и регуляторных ограничений.

Первые города с 5G

Первый реальный запуск 5G состоялся 12 января 2026 года во Львове. Это был не просто тест – город стал полигоном для трех основных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, которые одновременно развернули сеть на частотах 3,5 ГГц. Покрытие ограничено – центр города и прилегающие районы, но именно здесь отрабатываются ключевые сценарии: нагрузка, поведение пользователей, стабильность сигнал, пишет ZAXID.NET.

Фактически Львов – это лаборатория. Здесь уже развернули более двух десятков базовых станций, а скорость в тестах доходила до сотен мегабит и даже гигабита в секунду. Это важно, потому что показывает: технически Украина способна запускать 5G на уровне европейских стандартов, несмотря на инфраструктурные риски.

После Львова география начала расширяться. Второй площадкой стала стала Бородянка в Киевской области, где lifecell запустил пилот в диапазоне 3,5 ГГц.

Далее – Харьков, где в феврале 2026 года все три оператора синхронно открыли тестовые зоны. На момент весны 2026 года это три основные точки присутствия 5G в Украине.

Кто следующий?

Параллельно операторы уже планируют следующие города. В источниках, в частности в объявлении "Киевстар", прямо упоминаются Киев и Одесса как следующие кандидаты для пилотов. То есть модель такая: сначала несколько контрольных зон, потом постепенное масштабирование на крупные города.

Относительно пользователей – несмотря на тестовый статус, 5G уже реально используют. Например, только в "Киевстар" количество абонентов, которые воспользовались пилотной сетью, измеряется сотнями тысяч. Это означает, что проникновение 5G-совместимых смартфонов в Украине уже достаточно высокое, чтобы запуск имел смысл.

Сколько это стоит?

Важный нюанс – тарифы. На этапе тестирования операторы не вводят отдельную оплату за 5G: технология работает в рамках обычных 4G-тарифов, пишет Fintech Insider. Это стандартная практика для раннего этапа – стимулировать использование и собрать данные.

Полноценный запуск: какие препятствия и когда это может быть?

Что сдерживает полноценный запуск – это не технологии, а регуляторика и война. Для национального развертывания нужно освобождение частот, часть которых используется военными системами. Именно поэтому полноценный коммерческий запуск открыто привязывают к завершению военного положения. Параллельно государство уже согласовывает частотный ресурс и готовит инфраструктурную базу, чтобы операторы могли начать масштабирование сразу после этого, сообщает Finance.ua.

Технически сеть в Украине будет работать в двух ключевых диапазонах: 3,5 ГГц – для высоких скоростей в городах, и 700 МГц – для покрытия больших территорий. Это стандартная европейская модель, которая позволяет совместить скорость и охват.