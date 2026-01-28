Как 5G становится частью комплексного восстановления?

Тестирование технологии 5G в Бородянке не сводится только к более быстрому мобильному интернету. Речь идет об интеграции новой связи в более широкий процесс восстановления, который охватывает жилую, социальную и инженерную инфраструктуру, отметили в Минцифры.

Сейчас в поселке уже восстановили более 600 объектов. Среди них 25 многоквартирных домов, около 570 частных домов, 5 учебных заведений и 4 другие общественные здания.

Параллельно продолжается строительство 9 новых многоэтажных жилых домов, завершение которых запланировано на 2026 год.

Восстановление сопровождается модернизацией тепловых, водопроводных и электрических сетей, а также внедрением энергоэффективных решений и принципов безбарьерности.

На этом фоне запуск 5G выглядит логичным продолжением изменений. Сеть нового поколения создает техническую основу для цифровых сервисов, которые ранее были недоступны или работали нестабильно. В Бородянке уже идет работа над системой "безопасного города", что предусматривает развертывание видеонаблюдения и современного уличного освещения. Такие решения напрямую зависят от быстрой и надежной передачи данных.

Отдельное направление – развитие общественного транспорта на солнечной энергии, говорит министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Для его эффективной работы нужны системы мониторинга, диспетчеризации и управления, которые также выиграют от низких задержек и высокой пропускной способности 5G. В перспективе это открывает путь к полноценным Smart City-решениям – от интеллектуального освещения до автоматизированного управления транспортными потоками и городской безопасностью.

Пилотный проект в Бородянке имеет еще одну важную цель. Его используют как тестовый полигон для проверки работы 5G в городе, прошедшем восстановление после масштабных разрушений, вызванных российскими обстрелами. Полученный опыт поможет лучше подготовиться к общенациональному запуску сетей пятого поколения после завершения военного положения.

Правительство и операторы связи рассматривают Бородянку как часть еще более широкого плана. После Львова и Бородянки в списке городов для запуска 5G называют Харьков, Одессу и Киев. Таким образом формируется модель поэтапного масштабирования связи нового поколения по всей стране.

Что ждать дальше?

Пилотный проект продлится до декабря 2026 года. Это время нужно, чтобы проверить совместимость оборудования 5G с военными системами. Мобильные операторы тем временем смогут оценить спрос на технологию. Наконец, государство подготовит условия лицензий и стоимость частот для будущих аукционов после окончания военного положения.

Распространение 5G в Украине

Сейчас в Украине уже установлено 35 базовых станций 5G. Технология обеспечивает сверхбыстрый интернет с минимальной задержкой. На сегодня технологию поддерживают более 25% смартфонов украинцев.