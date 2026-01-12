Для использования преимуществ 5G необходимо иметь совместимое устройство и выполнить несколько простых шагов в настройках системы, о которых 24 Канал подробно расскажет далее.

Как в Украине будут разворачивать 5G?

Львов стал первым украинским городом, где стартовало тестирование сети 5G. Проект реализуется при участии Минцифры, мобильных операторов и военных, которые подтвердили безопасность использования частот. Об этом 24 Каналу рассказали в Минцифры.

Сейчас в центральных районах Львова установлено более 20 базовых станций, а в целом по стране их уже более 30.

Пилотный этап продлится до декабря 2026, а следующими городами для запуска должны стать Бородянка (январь 2026 года) и Харьков (февраль 2026 года). Впоследствии сеть может появиться в Киеве и Одессе. Полномасштабное развертывание по всей стране запланировано после завершения военного положения.

Как узнать, поддерживает ли ваш смартфон 5G?

Для того чтобы убедиться в том, что ваше устройство поддерживает 5G, вам нужно перечитать его характеристики. Сделать это можно или на сайте производителя, продавца или в инструкции к гаджету.

Существует и более простой вариант – вам просто нужно открыть настройки мобильных сетей и выбрать там предпочтительный тип сети. Если смартфон поддерживает 5G – эта настройка будет доступна.



В настройках можно выбрать тип приоритет сети / Фото 24 Канала

Как подготовить и настроить смартфон?

На самом деле вам прежде всего нужен смартфон, который поддерживает 5G из коробки.

Среди совместимых моделей – iPhone 12 и более новые версии, а также современные устройства серий Samsung Galaxy, Google Pixel и другие Android-смартфоны с соответствующими модемами. Здесь уже нужно проверять совместимость самостоятельно, поскольку даже современные среднебюджетные устройства не всегда получают поддержку 5G.

Для работы в сети необходимо:

Обновить программное обеспечение до последней версии. Находиться в зоне покрытия (сейчас это центр Львова и район железнодорожного вокзала).

Активировать функцию в настройках.

Для пользователей Android:

Перейдите в "Настройки" и выберите раздел "Сеть и интернет". Выберите "Мобильная сеть". Найдите пункт "Тип сети" или "Режим сети" и выберите в списке 5G.

Для пользователей iPhone:

Откройте "Параметры" и перейдите в раздел "Сотовые данные". Выберите "Параметры данных", а затем – "Голос и данные". Выберите "5G On" (постоянная работа) или "5G Auto" (смартфон сам будет переключаться для экономии энергии).



На смартфоне появится иконка 5G, а оператор пришлет вам приветствие / Фото 24 Канала

Если устройство не подключается, проверьте, не включен ли режим энергосбережения, поскольку он может ограничивать работу 5G для экономии заряда. Также убедитесь, что ваш тарифный план и SIM-карта поддерживают новый стандарт связи.

Особенности и преимущества технологии 5G

Технология 5G принципиально отличается от 4G работой в других диапазонах частот. Она обеспечивает скорость передачи данных до 500 мегабит в секунду на одного абонента, а в идеальных условиях – от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с.

Главными преимуществами являются сверхнизкая задержка сигнала, стабильная работа при большом количестве подключенных устройств одновременно и возможность комфортного стриминга в формате 4K или облачного гейминга.

Однако следует учитывать, что использование 5G может приводить к более быстрой разрядке аккумулятора.