Для использования преимуществ 5G необходимо иметь совместимое устройство и выполнить несколько простых шагов в настройках системы, о которых 24 Канал подробно расскажет далее.
Как в Украине будут разворачивать 5G?
Львов стал первым украинским городом, где стартовало тестирование сети 5G. Проект реализуется при участии Минцифры, мобильных операторов и военных, которые подтвердили безопасность использования частот. Об этом 24 Каналу рассказали в Минцифры.
Сейчас в центральных районах Львова установлено более 20 базовых станций, а в целом по стране их уже более 30.
Пилотный этап продлится до декабря 2026, а следующими городами для запуска должны стать Бородянка (январь 2026 года) и Харьков (февраль 2026 года). Впоследствии сеть может появиться в Киеве и Одессе. Полномасштабное развертывание по всей стране запланировано после завершения военного положения.
Как узнать, поддерживает ли ваш смартфон 5G?
Для того чтобы убедиться в том, что ваше устройство поддерживает 5G, вам нужно перечитать его характеристики. Сделать это можно или на сайте производителя, продавца или в инструкции к гаджету.
Существует и более простой вариант – вам просто нужно открыть настройки мобильных сетей и выбрать там предпочтительный тип сети. Если смартфон поддерживает 5G – эта настройка будет доступна.
В настройках можно выбрать тип приоритет сети / Фото 24 Канала
Как подготовить и настроить смартфон?
На самом деле вам прежде всего нужен смартфон, который поддерживает 5G из коробки.
Среди совместимых моделей – iPhone 12 и более новые версии, а также современные устройства серий Samsung Galaxy, Google Pixel и другие Android-смартфоны с соответствующими модемами. Здесь уже нужно проверять совместимость самостоятельно, поскольку даже современные среднебюджетные устройства не всегда получают поддержку 5G.
Для работы в сети необходимо:
- Обновить программное обеспечение до последней версии.
- Находиться в зоне покрытия (сейчас это центр Львова и район железнодорожного вокзала).
Активировать функцию в настройках.
Для пользователей Android:
- Перейдите в "Настройки" и выберите раздел "Сеть и интернет".
- Выберите "Мобильная сеть".
- Найдите пункт "Тип сети" или "Режим сети" и выберите в списке 5G.
Для пользователей iPhone:
- Откройте "Параметры" и перейдите в раздел "Сотовые данные".
- Выберите "Параметры данных", а затем – "Голос и данные".
- Выберите "5G On" (постоянная работа) или "5G Auto" (смартфон сам будет переключаться для экономии энергии).
На смартфоне появится иконка 5G, а оператор пришлет вам приветствие / Фото 24 Канала
Если устройство не подключается, проверьте, не включен ли режим энергосбережения, поскольку он может ограничивать работу 5G для экономии заряда. Также убедитесь, что ваш тарифный план и SIM-карта поддерживают новый стандарт связи.
Особенности и преимущества технологии 5G
Технология 5G принципиально отличается от 4G работой в других диапазонах частот. Она обеспечивает скорость передачи данных до 500 мегабит в секунду на одного абонента, а в идеальных условиях – от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с.
Главными преимуществами являются сверхнизкая задержка сигнала, стабильная работа при большом количестве подключенных устройств одновременно и возможность комфортного стриминга в формате 4K или облачного гейминга.
Однако следует учитывать, что использование 5G может приводить к более быстрой разрядке аккумулятора.