"Київстар" купив сервіс таксі Uklon вдвічі дорожче оцінок

Мобільний оператор в Україні "Київстар" уклав угоду про придбання провідного українського сервісу таксі Uklon.

Сума угоди

Відповідно до умов угоди, "Київстар" придбає 97% акцій групи Uklon за загальну суму 155,2 мільйона доларів, повідомляється у пресрелізі материнської компанії мобільного оператора Veon, інформує 24 Канал.

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Раніше аналітики української редакції Forbes оцінювали вартість цієї угоди у 40 – 80 мільйонів доларів.

Що зміниться для Uklon

Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді. Угода підлягає звичайним умовам закриття та схваленню регуляторних органів, зазначається у пресрелізі.

Uklon працює у 27 містах України та об’єднує на платформі понад 100 тисяч водіїв-партнерів. У 2024 році компанія здійснила понад 100 мільйонів поїздок і понад 3 мільйони доставок.

У 2023 році Uklon вийшов на ринок доставки та розширив свою діяльність в Узбекистані, де також працює мобільний оператор Beeline Uzbekistan VEON.

Наприкінці січня компанія Uklon офіційно підтвердила проведення переговорів із Київстаром щодо можливого укладення угоди про придбання. А у лютому АМКУ дозволив Київстару придбати український сервіс таксі Uklon.