Українцям будуть відключати номери: мобільний оператор назвав нові правила

Деякі абоненти Київстару можуть втратити свій мобільний номер в окремих випадках. Це можливо, якщо тривалий час не поповнюватимуть рахунок або не оплачуватимуть пакет послуг.

Коли номер можуть відключити

Мобільний оператор пояснив, що є певний механізм деактивації та агоритм дій, аби номер залишився активним. Про це повідомили у Київстарі.

Загальний термін дії номера становить 365 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифного пакета. Цей період поділяється на два етапи:

1. Перший етап – 274 дні

Протягом 274 днів після останнього поповнення або оплати тарифу номер працює у звичайному режимі. У цей час абонент може без обмежень користуватися всіма послугами мобільного оператора.

2. Другий етап – ще 91 день

Після цього починається період призупинення, який триває 91 день. У цей час:

абонент отримує SMS-нагадування про необхідність поповнити рахунок;

користування номером суттєво обмежується;

дзвінки можна здійснювати лише на сервісні номери.

Якщо протягом цього періоду рахунок так і не буде поповнений або пакет послуг не буде оплачений, номер можуть деактивувати.

Як перевірити термін дії номера

Дізнатися, скільки часу ще залишилося до деактивації, можна двома способами:

у застосунку "Мій Київстар" (розділ "Профіль", далі – "Мої номери");

за допомогою USSD-запиту *114#.

Як продовжити термін дії номера

Оператор наголошує, що уникнути деактивації досить просто. Для цього потрібно:

Поповнити рахунок щонайменше на 30 гривень; Оплатити основний тарифний пакет на 4 тижні або місяць; Або оплатити денний пакет послуг.

Важливий нюанс. Такі послуги, як "Екстра гроші" або переказ коштів, не подовжують термін дії, – додали в компанії.

Як тарифи на мобільний пропонує Київстар

Оператор пропонує абонентам кілька тарифних лінійок із різною вартістю та набором послуг. У деяких випадках українці можуть зекономити на мобільних тарифах Київстар.

Серед актуальних мобільних тарифів – "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 гривень на місяць, "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 370 гривень, "ВСЕ РАЗОМ Крутий" за 450 гривень та інші. Окремі пакети передбачають знижки для тих, хто переносить номер до мережі Київстару.