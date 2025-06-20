"Клуб білого бізнесу" розширюється: скільки компаній і ФОПів у списку

Кількість учасників "Клубу білого бізнесу" зросла на 18%. До списку сумлінних платників податків увійшли 9 673 юридичні особи та ФОПи. Це на 1 474 більше, ніж було 1 квітня цього ж року.

Учасники зберегли позиції у списку

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. За його словами, понад 66% учасників зберегли свої позиції у списку.

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Найбільше приросту серед юридичних осіб на загальній системі оподаткування, таких додалося 918. До клубу входять представники великого, середнього та малого бізнесу, які демонструють найвищу податкову дисципліну.

Бізнес має працювати прозоро

Для підтримки прозорої роботи платників та зменшення ризиків залучено 644 комплаєнс-менеджери. Вони допомагають підприємцям уникати помилок і штрафів, працюючи у форматі відкритого партнерства.

Це не просто цифри – це чіткий сигнал, що держава підтримує бізнес, який працює чесно. Ми поступово відходимо від фіскального тиску і переходимо до співпраці, що базується на довірі, –

наголосив Гетманцев.

Наступне оновлення списку очікується у вересні 2025 року.