Участники сохранили позиции в списке

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. По его словам, более 66% участников сохранили свои позиции в списке.

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Больше всего прироста среди юридических лиц на общей системе налогообложения, таких прибавилось 918. В клуб входят представители крупного, среднего и малого бизнеса, которые демонстрируют самую высокую налоговую дисциплину.

Бизнес должен работать прозрачно

Для поддержки прозрачной работы плательщиков и уменьшения рисков привлечено 644 комплаенс-менеджеры. Они помогают предпринимателям избегать ошибок и штрафов, работая в формате открытого партнерства.

Это не просто цифры – это четкий сигнал, что государство поддерживает бизнес, который работает честно. Мы постепенно отходим от фискального давления и переходим к сотрудничеству, что базируется на доверии, –

подчеркнул Гетманцев.

Следующее обновление списка ожидается в сентябре 2025 года.